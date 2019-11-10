В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил бывшую студентку

В Санкт-Петербурге в ночь на 9 ноября произошло шокирующее убийство. Преступником оказался профессор СПбГУ Олег Соколов. Его задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки – своей бывшей студентки.

Мужчина выбросил рюкзак с частями тела убитой в реку Мойку недалеко от своего дома, но тот не уходил на дно. Тогда историк бросился следом. Из воды его вытащили прохожие вместе с «грузом». В сумке лежали две женские руки, пишет «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

Мужчину с переохлаждением отправили в больницу, а домой к нему поехали следователи. От того, что они увидели в квартире, стало не по себе даже опытным силовикам. В комнате лежало окровавленное тело без рук и головы.

По одной из версий, убитая – бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко. С доцентом, как оказалось, их связывали романтические отношения.

Девушку считали историком с большим будущим. Она с отличием закончила Институт истории СПбГУ, кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века, затем отучилась в магистратуре и стала аспирантом. Вместе с Соколовым она написала несколько научных работ. Последняя вышла в 2019 году. Вместе коллеги разбирались в творчестве художника Луи-Франсуа Лежена и в том, как он описывал ранний период Наполеоновских войн.

Вечером в пятницу она пришла к возлюбленному домой, они поссорились. Соколов уже признался, что набросился на Анастасию в состоянии аффекта.

По информации следственных органов СК России по Санкт-Петербургу, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Следователями, совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.