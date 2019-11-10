Большинство российских компаний подняли зарплату своим работникам

Больше всего (на 8 %) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6 %.

Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4 %, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. При этом четверть предприятий планирует также увеличение штата против сокращений в 7 % организаций.

Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей. В частности, речь идет о IT, производстве, девелопменте и логистике, указали в аудиторской компании.

Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, сказали опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они подчеркнули, что удаленная работа положительно влияет на производительность труда.