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10ноября
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сегодня, 13:00 3

Большинство российских компаний подняли зарплату своим работникам

Большинство российских компаний подняли зарплату своим работникам
Фото: lenta.ru/

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019 года. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое оказалось в распоряжении «Известий».

Больше всего (на 8 %) увеличились оклады топ-менеджеров компаний. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6 %.

Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4 %, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать. При этом четверть предприятий планирует также увеличение штата против сокращений в 7 % организаций.

Кроме того, нарастает тренд на дистанционную занятость: такой вариант предложила подчиненным треть работодателей. В частности, речь идет о IT, производстве, девелопменте и логистике, указали в аудиторской компании.

Рост фонда оплаты труда несущественен и провоцирует социальное неравенство, сказали опрошенные «Известиями» эксперты. При этом они подчеркнули, что удаленная работа положительно влияет на производительность труда.

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Комментарии
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  • Нур

    Нур
    1 час назад

    ну да, быо 47, стало 29, такая арифметика

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Да, подняли! Расскажу как подняли и на сколько. За 8 лет и 6 месяцев работы в одной организации заработная плата поднялась на целых 5000 рублей. При этом вначале работы белая зарплата была 10000, прошло пять лет и ее (белую часть) начали постепенно увеличивать за счёт серой, таким образом белая увеличивалась, а серая уменьшалась, то есть зарплата оставалась по факту на одном уровне для меня, но для статистики она выросла, ведь белая часть увеличивалась постепенно и сейчас составляет 30000. При этом работаю удалённо, ни офиса, ни авто, никаких побочных затрат организация фактически не несёт, больничный оплачивает! Авто своё, оплачивается только командировка, если авто имеет объём двигателя 2,5 и выше сразу в минус всё, только малолитражки, тогда в ноль или не большой минус, так как запчасти и всякий форс-мажор за свой счёт. Премии, их было штук 8 за все время и то, смех просто, 2000, 1500, 3000, в основном 1500, в магазине на них ничего особо семье не купишь, но давали, а куда деваться, есть благодарственные письма, просто обязаны дать по условиям договорённости. Калым, его нет совсем и это грустно! Вот как хочешь так и выживай! Да и не жизнь это вовсе, если посмотреть вокруг, как живут! Вот вам высшее образование, опыт работы... Есть желание уехать и желательно из страны, чего я здесь не видел, а надеяться на лучшее надоело.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Да нифига она не растёт, ЗП эта. Цены, да, растут.

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