Главу КФХ в Приамурье оштрафовали за строительство здания без разрешения

Прокуратура Константиновского района провела проверку исполнения градостроительного законодательства. Установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ – вопреки требованиям Градостроительного кодекса РФ без необходимого разрешения строил здание общей площадью около 100 квадратных метров.

«Частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство», – сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурор Константиновского района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев заявление прокурора, удовлетворил его в полном объеме и привлек главу КФХ к административной ответственности в виде штрафа 20 тысяч рублей.