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10ноября
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сегодня, 12:44 5

Главу КФХ в Приамурье оштрафовали за строительство здания без разрешения

Прокуратура Константиновского района провела проверку исполнения градостроительного законодательства. Установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ – вопреки требованиям Градостроительного кодекса РФ без необходимого разрешения строил здание общей площадью около 100 квадратных метров.

«Частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство», – сообщает областная прокуратура.

По результатам проверки прокурор Константиновского района в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев заявление прокурора, удовлетворил его в полном объеме и привлек главу КФХ к административной ответственности в виде штрафа 20 тысяч рублей.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Ну теперь вам надо готовиться к суду о признании права на объект самовольного строительства.

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Угу... Наказание ИСПОЛЬЗОВАНО

  • Aligator z

    Aligator z
    2 часа назад

    А строил на своей территории? А сортир можно без разрешения на своей территории построить?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Aligator z

    А строил на своей территории? А сортир можно без разрешения на своей территории построить?



    Уже нельзя. (

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Oldlord

    Aligator z

    А строил на своей территории? А сортир можно без разрешения на своей территории построить?



    Уже нельзя. (



    Жили на земле до 1988 года. Во дворе была выстроена добротная летняя кухня. К ней пристроена душевая с ванной и дровяным титаном. Купили машину - к летней кухне с другой стороны пристроили гараж. В конце двора, за огородом, была пара сараюшек. А земля была не наша, как в ходе перестройки выяснилось

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