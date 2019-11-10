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10ноября
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В детском технопарке в Свободном теперь обучают работе с беспилотниками

В детском технопарке в Свободном теперь обучают работе с беспилотниками

Еще больше возможностей для раскрытия потенциала детей во внеурочное время появилось в городе Свободный. «Кванториум-28» открыл новое направление подготовки «Гео/Аэро». Занятия уже начались для 43 школьников, разделенных на четыре группы. Набор желающих продолжается.

На первом занятии в рамках нового квантума воспитанники технопарка познакомились с новым оборудованием, изучили историю развития беспилотных летательных аппаратов, а также приняли участие в интерактивной игре «Воздушный шар».

«Обучающиеся геоквантума работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает», – сообщается на сайте технопарка.

В аэроквантуме ученики смогут сформировать устойчивые знания и навыки по таким направлениям, как аэродинамика и конструирование беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектроника и схемотехника, программирование микроконтроллеров, развить интерес к проектной, конструкторской и предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и образованность.

Теперь в «Кванториуме» Свободного действуют четыре направления: «Гео/Аэро», «VR/Промдизайн», «Робо/IT», «Хайтек цех». Занятия идут в двух школах и Доме детского творчества. После проведения ремонта технопарк расположится на базе Свободненской детской железной дороги.

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#дети #наука

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