В Амурской области горели баня, дом и гараж

За минувшие сутки в Приамурье произошло несколько пожаров. Горели дом, гараж, баня, хозяйственная постройка. Во всех случаях люди не пострадали.

9 ноября в 00:35 поступило сообщение о пожаре в селе Чигири Благовещенского района. Горела хозяйственная постройка. Через шесть минут огнеборцы отдельного пожарного поста села прибыли на место. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали. Строение повреждено огнем изнутри по всей площади.

В три часа ночи поступило сообщение о пожаре в Шимановске. На частном подворье горели баня и хозяйственная постройка. Через девять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 прибыли на место. В течение 10 минут открытое горение ликвидировали. Огнем уничтожена кровля строений. Рядом стоящий жилой дом и надворные постройки пожарные спасли.

Днем 9 ноября в Тынде горел гараж с находящимся в нем автомобилем иностранного производства. Через семь минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 прибыли на место. Около 14 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Гараж и автомобиль повреждены по всей площади.

Поздно вечером 9 ноября поступило сообщение о пожаре в Ушумуне. Возгорание произошло в частном жилом доме. Через две минуты огнеборцы пожарного поста поселка в составе двух человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение девяти минут открытое горение ликвидировали, дом отстояли. Огнем повреждены стена веранды и потолочное перекрытие, дом закопчен по всей площади.

Сообщение о возгорании в селе Возжаевка поступило ночью 10 ноября, в двухквартином жилом доме горела одна из квартир. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 20 в составе трех человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение пяти минут открытое горение ликвидировали, дом отстояли, не допустив распространения огня на соседнюю квартиру. Горевшая квартира повреждена по всей площади. В огне никто не пострадал. Причина и виновники всех пожаров устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.