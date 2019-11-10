Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни
Росстат впервые назвал число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Таких оказалось всего 12 процентов. Респондентам задавали вопросы об употреблении алкоголя, курении, физической активности в течение дня, употреблении овощей, фруктов, а также соли.
Больше всего людей, выступающих за ЗОЖ, оказалось в Ингушетии – 48,8 процента. На втором месте жители Крыма — 29,2 процента, на третьем — Адыгея (28,8). В Москве ЗОЖников — 8,8 процента, в Санкт-Петербурге — 6,8.
Аутсайдером оказалась Чукотка: там всего 0,4 процента людей придерживаются ЗОЖ. Чуть больше таких людей в Туве (1,1 процента), в Ненецком автономном округе (2,1) и Хабаровском крае (2,2).
Опрос проходил в рамках нацпроекта «Демография». На его выполнение в бюджет заложено 3,11 триллиона рублей, сообщает «Вести.ру».
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