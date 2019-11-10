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10ноября
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сегодня, 10:56 1

Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни

Всего 12 процентов россиян ведут здоровый образ жизни
Фото: rg.ru/

Росстат впервые назвал число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Таких оказалось всего 12 процентов. Респондентам задавали вопросы об употреблении алкоголя, курении, физической активности в течение дня, употреблении овощей, фруктов, а также соли.

Больше всего людей, выступающих за ЗОЖ, оказалось в Ингушетии – 48,8 процента. На втором месте жители Крыма — 29,2 процента, на третьем — Адыгея (28,8). В Москве ЗОЖников — 8,8 процента, в Санкт-Петербурге — 6,8.

Аутсайдером оказалась Чукотка: там всего 0,4 процента людей придерживаются ЗОЖ. Чуть больше таких людей в Туве (1,1 процента), в Ненецком автономном округе (2,1) и Хабаровском крае (2,2).

Опрос проходил в рамках нацпроекта «Демография». На его выполнение в бюджет заложено 3,11 триллиона рублей, сообщает «Вести.ру».

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    36 минут назад

    а зачем зож? напился украл в тюрьму, напился украл в тюрьму, романтика

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