В 2020 году в России могут начать поощрять аккуратных водителей

«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», – сказал Максим Аксимов.

Он также добавил, что стимулы – это важная вещь. «Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге», – отметил вице-премьер.

Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения, пишет РИА Новости.