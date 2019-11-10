В 2020 году в России могут начать поощрять аккуратных водителей
В 2020 году протестируют систему поощрения аккуратных водителей. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов. Он уточнил, что для этого не потребуется специального оборудования, но нормативную базу придется разрабатывать.
«Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать, конечно, эту регуляторную рамку придется создавать значительно сложнее», – сказал Максим Аксимов.
Он также добавил, что стимулы – это важная вещь. «Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнеров по дороге», – отметил вице-премьер.
Вице-премьер уточнил, что проект будет создаваться в рамках правкомиссии по безопасности дорожного движения, пишет РИА Новости.
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