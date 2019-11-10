Бизнесмены Приамурья смогут получить до 700 тысяч по низкой процентной ставке

Амурским предпринимателям предоставят до 700 тысяч рублей по ставке от 3,25 % до 11,25 % по программе «Старт» государственной микрокредитной компании. Для подачи заявки не обязательно быть уже зарегистрированным предпринимателем или иметь зарегистрированное предприятие, нужен только паспорт.

По информации мэрии Благовещенска, за 1,5 месяца работы Амурской региональной микрокредитной компании уже оформлены займы «Старт» для создания бизнеса в Благовещенске, Благовещенском районе и Ивановке. На рассмотрении находятся ещё две заявки.

Действующие предприниматели тоже могут получить здесь займы на разные цели. Подробности можно узнать по телефону 8(4162) 770-730 или на консультации по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 287, центр «Мой бизнес».