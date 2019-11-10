Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 9

Бизнесмены Приамурья смогут получить до 700 тысяч по низкой процентной ставке

Бизнесмены Приамурья смогут получить до 700 тысяч по низкой процентной ставке
Фото: www.banki.ru/

Амурским предпринимателям предоставят до 700 тысяч рублей по ставке от 3,25 % до 11,25 % по программе «Старт» государственной микрокредитной компании. Для подачи заявки не обязательно быть уже зарегистрированным предпринимателем или иметь зарегистрированное предприятие, нужен только паспорт.

По информации мэрии Благовещенска, за 1,5 месяца работы Амурской региональной микрокредитной компании уже оформлены займы «Старт» для создания бизнеса в Благовещенске, Благовещенском районе и Ивановке. На рассмотрении находятся ещё две заявки.

Действующие предприниматели тоже могут получить здесь займы на разные цели. Подробности можно узнать по телефону 8(4162) 770-730 или на консультации по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 287, центр «Мой бизнес».

Просмотров всего: 164

#бизнес

распечатать


Экономика 7

На Амурском экономическом форуме обсудят, каким станет Благовещенск к 2050 году

Общество 3

В Благовещенске лучшим предпринимателям подарят по 100 тысяч

Общество 14

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Общество 4

В Благовещенске официально открылся бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Замечательная инициатива! Малому бизнесу очень не хватало финансовых средств и их доступности! Чур первый в очереди;)

  • Aligator z

    Aligator z
    2 часа назад

    Однодневная зарплата Милера. Этой суммы хватит только оформиться и сразу заплатить налоги. А можно месячную?

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    1 час назад

    Совсем плохи у них дела, нет желающих брать кредит под такие маленькие проценты?

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Микро Тинькофф

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Татьяна Белогорск

    Совсем плохи у них дела, нет желающих брать кредит под такие маленькие проценты?



    Желающие есть

    Но безусловно есть и ТРЕБОВАНИЯ, которые отличаются от микрокредитов за 1% в день, которые раздают на каждом втором углу...

    Мои знакомые обратились - пока ДОВОЛЬНЫ!

  • root3517-1

    root3517-1
    1 час назад

    Фермер

    Татьяна Белогорск

    Совсем плохи у них дела, нет желающих брать кредит под такие маленькие проценты?



    Желающие есть

    Но безусловно есть и ТРЕБОВАНИЯ, которые отличаются от микрокредитов за 1% в день, которые раздают на каждом втором углу...

    Мои знакомые обратились - пока ДОВОЛЬНЫ!



    Кому-то и портвешка за 150 р достаточно при зарплате 20 килорублей,Фермер.

  • Фермер

    Фермер
    59 минут назад

    root3517-1

    Фермер


    Кому-то и портвешка за 150 р достаточно при зарплате 20 килорублей,Фермер.



    Безусловно, но это уже не про БИЗНЕС и не про ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  • Соренто

    Соренто
    57 минут назад

    Фермер вы не бедствуете работая с батраками?

  • Фермер

    Фермер
    47 минут назад

    Соренто

    Фермер вы не бедствуете работая с батраками?



    Я с "батраками" не работаю... На сезон, а иногда и просто на несколько дней, на работу приезжают РАЗНЫЕ люди. Красивая природа, новые места, свежий воздух, достойная оплата и возможность взять с собой качественную продукцию

    Студенты тоже работают - возможно в будущем руководители или даже олигархи.. Они в Вашем понимании БАТРАКАМИ?! В моём - точно НЕТ!!!

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь