Амурский сенатор предложил информировать многодетные семьи о льготах через «Госуслуги»

Член Совета Федерации от Амурской области Иван Абрамов предложил информировать граждан о действующих льготах через портал «Госуслуги». Свое предложение он озвучил на круглом столе в Совете Федерации с представителями профильных министерств и общественных организаций.

В частности, Иван Абрамов предлагает упростить процедуру получения государственной поддержки многодетным семьям, а также доступно доводить до них информацию о положенных льготах.

«Считаю, что всю информацию о том, какие льготы положены многодетным семьям, необходимо разместить на портале "Госуслуги". К примеру, сведения по налогам приходят и в "Госуслуги", и на почту, а по льготам ситуация другая, чтобы найти информацию, надо постараться. Это уже вопрос к министерству, чтобы многодетные семьи были проинформированы. К тому же на сегодняшний день, чтобы получить льготу, людям приходится идти в муниципалитет, писать заявление, чтобы получить компенсацию. У многодетных часто нет на это времени и возможности. Надо проработать вопрос, чтобы льготы предоставлялись им автоматически», – написал в своем аккаунте в Инстаграме Иван Абрамов.

В течение недели комитет Совета Федерации по экономической политике будет принимать предложения по улучшению мер государственной поддержки многодетным семьям, которые потом войдут в решение комитета и будут направлены в правительство России.