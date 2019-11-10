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10ноября
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сегодня, 09:31 6

Амурский сенатор предложил информировать многодетные семьи о льготах через «Госуслуги»

Амурский сенатор предложил информировать многодетные семьи о льготах через «Госуслуги»

Член Совета Федерации от Амурской области Иван Абрамов предложил информировать граждан о действующих льготах через портал «Госуслуги». Свое предложение он озвучил на круглом столе в Совете Федерации с представителями профильных министерств и общественных организаций.

В частности, Иван Абрамов предлагает упростить процедуру получения государственной поддержки многодетным семьям, а также доступно доводить до них информацию о положенных льготах.

«Считаю, что всю информацию о том, какие льготы положены многодетным семьям, необходимо разместить на портале "Госуслуги". К примеру, сведения по налогам приходят и в "Госуслуги", и на почту, а по льготам ситуация другая, чтобы найти информацию, надо постараться. Это уже вопрос к министерству, чтобы многодетные семьи были проинформированы. К тому же на сегодняшний день, чтобы получить льготу, людям приходится идти в муниципалитет, писать заявление, чтобы получить компенсацию. У многодетных часто нет на это времени и возможности. Надо проработать вопрос, чтобы льготы предоставлялись им автоматически», – написал в своем аккаунте в Инстаграме Иван Абрамов.

В течение недели комитет Совета Федерации по экономической политике будет принимать предложения по улучшению мер государственной поддержки многодетным семьям, которые потом войдут в решение комитета и будут направлены в правительство России.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Соренто

    Соренто
    1 час назад

    хорошая инициатива для людей

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Сорентохорошая инициатива для людей


    Сам себя не похвалишь-так и некому,да,многоникий:)))

  • Соренто

    Соренто
    1 час назад

    вам не понравилась инициатива?

  • dance

    dance
    1 час назад

    Сорентохорошая инициатива для людей


    Главное, не затратная. Молодец, Ваня. Остальные проблемы уже решил.

  • Соренто

    Соренто
    1 час назад

    у вас есть проблемы которые надо решить?пишите на сайт Абрамову

  • dance

    dance
    19 минут назад

    Сорентоу вас есть проблемы которые надо решить?пишите на сайт Абрамову


    Лучше в Спортлото написать - больше толку. Ваня ничего не решает.

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