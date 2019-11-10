Мокрый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Приамурье на 10 ноября

В Амурской области 10 ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдут слабые осадки: снег, мокрый снег. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2…7 градусов, местами – минус 10…15.

В Благовещенске в этот день облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.