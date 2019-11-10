В Амурской филармонии теперь мягко и сказочно

Амурская областная филармония «сочинила» новый формат театрализованного представления — «Сказки лежа», где каждому зрителю тепло, мягко и очень интересно. Первый сказочный вечер прошел 9 ноября.

«Сказки лежа» — новый проект Амурской областной филармонии, который начинает свою жизнь при поддержке Министерства культуры и национальной политики Амурской области. В фойе на втором этаже расстелили мохнатые ковры и раскидали подушки, предварительно в гардеробе выдав всем бахилы. Подушки были разные – от обычных, постельных до мягких кружков лайма и арбуза. Все это — новое, купленное специально для проекта.

Артисты тоже облачились в пижамы и ночные колпаки, и запаслись фонариками. Новый формат собрал полный зал малышей.

«Проект “Сказки лежа” родился давно. Мы три года подавали его на различные гранты. Откликнулось министерство культуры и национальной политики Амурской области. Нам помогли приобрести для него все необходимое — ковры, подушки. Пространство необычное и очень домашнее. Ведь это естественно — читать сказки лежа», — пояснила директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

«Сказки лежа» — логичное продолжение популярной серии спектаклей «Литературная среда», которые проходили в 2017-2018 годах. Дети из театральной студии «Театр+» читали стихи Корнея Чуковского, усадив зрителей на расстоянии вытянутой руки прямо на сцену. Сейчас истории известного сказочника вновь зазвучали, а зрителей еще и уложили.

В стихотворной игре было много интерактива. «Руки мыли?» — строго спрашивали артисты перед тем, как начать «Мойдодыра». И все дети, смеясь, показывали руки. Или по команде лаяли, как щенята. А по окончании сказки ловили мыльные пузыри и визжали. И, как выяснилось, многие знают главные сказки Чуковского наизусть. «Пошла муха на базар, и купила...», начинали артисты. «Самова-а-ар», - заканчивали маленькие зрители. Звучал и голос самого Корнея Чуковского 50-х годов. Запись органично была вплетена в материю спектакля.

Спектакль длился около часа, а после началась детская дискотека и всем разрешили драться подушками.

«Я привела на спектакль двоих детей, и мне самой очень понравилось. Здесь как будто попадаешь в сказку. Ты окунаешься в мир детства. В филармонии последние годы все проекты интересные, умные. У меня старший ребенок ходит в «Театр+». Очень нравится», — рассказала зрительница Анна Симоненко.

«Мы из школы № 5, пришло 33 человека. Я в своем первом классе веду театральный кружок, поэтому для нас это был такой практикум. Интереснейший формат. Во-первых, как дома на кровати, дети ведь не могут долго в креслах сидеть. Во-вторых, все зрители вовлечены в игру и параллельно осваивают литературный материал. Блестяще!» — отметила преподаватель Тамара Кацай.

24 ноября «Сказки лежа» отправятся в Свободном, а 1 декабря — в Белогорск.

Кстати, в следующем году филармония устроит настоящую пижамную вечеринку, организаторы уже продумывают детали.

Больше фото и видео — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.