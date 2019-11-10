Студентам-иностранцам станет проще найти работу в России

Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Госдуму поправки, изменяющие закон о правовом положении иностранных граждан. Заграничным студентам, проходящим обучение в государственных российских вузах по очной форме, предлагают дать возможность легально трудоустроиться без спецразрешения на работу в России.

В настоящее время трудоустроиться в России без разрешения на работу иностранные студенты колледжей, техникумов и вузов вправе лишь на очень короткий срок. Подработать они могут, как правило, только во время каникул. В свободное от учебы время есть возможность устроиться на работу, но это разрешено только если студент трудится там, где учится, либо на предприятии, которое создано учебным заведением. В этом довольно узком «коридоре возможностей» иностранные студенты работают по «упрощенному» разрешению, для получения которого требуется сокращенный перечень документов и которое выдается без учета миграционных квот. При этом работодатели и заказчики услуг освобождаются от обязанности иметь официальное разрешение нанимать иностранцев.

Статистика говорит о том, что официально устраивается на работу мизерное число зарубежных студентов: по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, в прошлом году этого смогли добиться лишь 859 студентов-иностранцев, то есть всего лишь 0,4 % от их общего числа. Остальным зачастую трудно свести концы с концами, что заставляет их прекращать обучение в России. На это не раз обращала внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В октябре она рассказала, что почти половине студентов из Болгарии, это около 150 человек, пришлось покинуть Россию уже после первого года обучения именно из-за невозможности заработать в свободное от учебы время и тем самым обеспечить себе необходимые условия жизни.

Новый законопроект призван упростить трудоустройство студентов-очников из-за рубежа. Поправками, в частности, устанавливается, что такие иностранцы смогут зарабатывать, даже не имея разрешения на работу. Один из авторов документа, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов пояснил, что, согласно поправкам, трудоустройство студента-иностранца предлагается считать легальным, «если вуз просто уведомил об этом Минтруд».

«Также мы предлагаем уравнять таких студентов с россиянами в плане размера подоходного налога – для граждан России он составляет 13 %, а для иностранцев, работающих в нашей стране, он установлен на уровне 20 %», – сказал сенатор «Парламентской газете».

Речь идет о студентах, которые обучаются в образовательных учреждениях, имеющих госаккредитацию. При этом заключенный ими договор на выполнение работ или оказание услуг расторгается, если срок обучения завершен или если студент отчислен из вуза.

Положения законопроекта, как подчеркивают его авторы, прямо соотносятся с государственной миграционной политикой РФ до 2025 года и с реализацией приоритетного проекта по экспорту российской системы образования. Среди авторов поправок также сенаторы Лилия Гумерова, Константин Косачев, Виктор Смирнов, депутат Вячеслав Никонов.