Гороскоп 10 ноября: Тельцы противоречат себе, Рыбы во власти ностальгии

Восход Солнца: 07:34

Заход Солнца: 16:52

Солнце в Скорпионе.

Овен. Этот день благоприятен для восстановления дружеских отношений. Будьте готовы к неожиданным встречам с давними друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений, не нужно ставить перед собой глобальные задачи.

Телец. Критический день. Вероятно, что события общественной жизни не раз поставят Вас в тупик, вынуждая подчиняться изжившим себя традициям и законам. Не стоит идти на сделку с совестью. Ваша доброжелательность и чистые помыслы помогут разобраться в противоречивой ситуации. Вторую половину дня полностью посвятите решению домашних проблем, отдыху и семейному досугу.

Близнецы. День исключительно благоприятен для реализации замыслов по ремонту и благоустройству дома, для разных квартирных хлопот или дел, связанных с землей, строительством, проектированием. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Рак. Благоприятный день, отмеченный приливом жизненных сил. Он принесет надежды, уверенность в собственных силах, оптимистический взгляд на будущее, желание совершенствоваться. События этого дня программируют будущее.

Читайте также

Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября: у Скорпионов сумбур в жизни, а Стрельцы взбунтуются

Лев. Вероятно, ситуация сложится таким образом, что Львам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, которые ни к чему кроме взаимного раздражения, не приведут. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег, иначе вероятность успеха будет равна нулю.

Дева. Независимость в мыслях, речах, поступках может вызвать зависть и недоброжелательство среди окружения. Ваша властность и твердое, почти жесткое стремление к цели вызовут недовольство и протесты. День неблагоприятный для активных действий, путешествий и дел, требующих совместных усилий.

Весы. День проходит под знаком достижения цели, отстаивания принципов, трансформации половой энергии. Благоприятны деловые контакты, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Усиливаются дар убеждения и интуиция. Вероятно, сегодня Вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы Вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя.

Скорпион. Опасный день. Во вторую половину дня возможно обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во вторую половину дня по не зависящим от Вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

Козерог. Этот день связан с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым, привести к нежелательным последствиям в личной жизни. В первой половине дня постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от гордыни и ревности. Не пытайтесь переложить свои ошибки на плечи партнера.

Водолей. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким.

Рыбы. День размышлений, активного отдыха, планирования нового важного дела. Подумайте о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или желание новых ощущений может принести Вам множество мелких неприятностей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев