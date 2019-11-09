Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:37 11

В Амурском областном суде сменится председатель

В Амурском областном суде сменится председатель
Фото: amur.info

С 18 по 22 ноября состоится последняя запланированная на 2019 год сессия Высшей квалификационной коллегии судей. На ней предстоит выбрать председателей в суды разных уровней. В том числе определить, кто станет председателем Амурского областного суда после того, как эту должность освободит Сергей Семенов.

Как сообщает портал «Право.ру», в первый день заседания ВККС будет рассматривать кандидатов в руководство судов областного уровня. На должность председателя Амурского областного суда претендуют два кандидата. Это действующий зампред этого суда Олег Васильев и зампред суда Еврейской автономной области Игорь Гавриков.

Сергей Николаевич Семенов несколько раз переназначался на пост председателя Амурского областного суда. Стаж в должности судьи составляет 29 лет.

Сергей Семенов родился в 1955 году в Воронежской области. В 1981 году окончил Дальневосточный государственный университет. Является кандидатом юридических наук, имеет свыше 50 научных публикаций в различных изданиях, проходил стажировку в ряде европейских стран. Занимается преподавательской деятельностью в Амурском государственном университете.

Трудовая деятельность Семенова в судебных органах началась в 1989 году с исполнения обязанностей стажера судьи Сковородинского районного суда, затем был избран народным судьей, исполняя при этом обязанности председателя Сковородинского районного суда. В 1987 году был избран народным судьей Свободненского городского народного суда и назначен его председателем. В этой должности проработал до сентября 1996 года. В сентябре 1996 года был назначен судьей Амурского областного суда. С 1990 по 1999 годы избирался членом квалификационной коллегии судей Амурской области.

В марте 2000-го Семенов назначен на должность председателя Амурского областного суда. В 2001 году он был избран членом Совета судей Российской Федерации. Неоднократно участвовал в съездах судей Российской Федерации. Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергею Семенову был присвоен высший квалификационный класс судьи.

Просмотров всего: 1064

#суды

распечатать


Происшествия 16

В Приамурье водителя BMW, виновного в смертельном ДТП, приговорили к ограничению свободы

Происшествия 2

Благовещенец отдохнул в ночном клубе, расплатившись чужой банковской картой

Происшествия

Трое амурчан разобрались с обидчиком обрезком трубы и получили срок

Происшествия 2

Двое амурчан убили знакомого ножом и битой
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Вот казалось бы, биография замечательная... Однако, почему я про Семенова добрые слова слыхал только от двух человек? Парадокс...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    fullВот казалось бы, биография замечательная... Однако, почему я про Семенова добрые слова слыхал только от двух человек? Парадокс...


    Может потому, что биографию на бумаге пишут, а она всё стерпит.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Да неужели?

    Что же будет с фондом капремонта, где его дети рулят?

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Фонд капремонта-это ненадежно. Копают сейчас под Фонд.

    А вот тендер на 10 лет на вывоз мусора из субъектов, что я перечислил - это живые деньги.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    В 89 году был стажёром, а в 87 был назначен судьей?

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Ты еще биографию Хрущева копни

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Там сотни неправосудных приговоров за период его деятельности.

    Там, условно говоря, лоб ему зеленкой мазать надо.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Да ну?.....))))

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Неужели все таки Семенова отставят наконец? Верится с трудом. По закону председатель суда не более двух раз может быть назначен, а этот четыре раза отназначался:) ...Ну, теперь и вечный Кобелев полетит ....

  • В мире животных

    В мире животных
    13 минут назад

    АИ затерло мой текст о том, что сына сделал депутатом.

    И отобрал тендер на вывоз мусора на 10 лет. Из Благи, района, Тамбовки и Ивановки.

  • В мире животных

    В мире животных
    12 минут назад

    Потому что ООО "Полигон" - детище Семенова

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь