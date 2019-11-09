В Амурском областном суде сменится председатель

С 18 по 22 ноября состоится последняя запланированная на 2019 год сессия Высшей квалификационной коллегии судей. На ней предстоит выбрать председателей в суды разных уровней. В том числе определить, кто станет председателем Амурского областного суда после того, как эту должность освободит Сергей Семенов.

Как сообщает портал «Право.ру», в первый день заседания ВККС будет рассматривать кандидатов в руководство судов областного уровня. На должность председателя Амурского областного суда претендуют два кандидата. Это действующий зампред этого суда Олег Васильев и зампред суда Еврейской автономной области Игорь Гавриков.

Сергей Николаевич Семенов несколько раз переназначался на пост председателя Амурского областного суда. Стаж в должности судьи составляет 29 лет.

Сергей Семенов родился в 1955 году в Воронежской области. В 1981 году окончил Дальневосточный государственный университет. Является кандидатом юридических наук, имеет свыше 50 научных публикаций в различных изданиях, проходил стажировку в ряде европейских стран. Занимается преподавательской деятельностью в Амурском государственном университете.

Трудовая деятельность Семенова в судебных органах началась в 1989 году с исполнения обязанностей стажера судьи Сковородинского районного суда, затем был избран народным судьей, исполняя при этом обязанности председателя Сковородинского районного суда. В 1987 году был избран народным судьей Свободненского городского народного суда и назначен его председателем. В этой должности проработал до сентября 1996 года. В сентябре 1996 года был назначен судьей Амурского областного суда. С 1990 по 1999 годы избирался членом квалификационной коллегии судей Амурской области.

В марте 2000-го Семенов назначен на должность председателя Амурского областного суда. В 2001 году он был избран членом Совета судей Российской Федерации. Неоднократно участвовал в съездах судей Российской Федерации. Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергею Семенову был присвоен высший квалификационный класс судьи.