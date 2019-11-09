В России предложили смягчить требования для работ на объектах культурного наследия
Правительство России одобрило законопроект, устраняющий избыточные требования для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как сообщает «Парламентская газета», поправки планируются в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ими, в частности, предусмотрено, что получение от уполномоченного органа полного пакета разрешительных документов – задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на проведение работ – потребуется для работ по реставрации и приспособлению памятника как фундаментальных работ по сохранению объекта.
При этом для работ по консервации объекта культурного наследия, противоаварийных работ и работ по ремонту памятника нужно получить только разрешение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия на проведение соответствующих работ.
Также устанавливается, что государственная историко-культурная экспертиза должна проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению его для современного использования. Для консервации, ремонта и противоаварийных работ, при которых объект не будет затрагиваться, разработка проектной документации, ее проведения не потребуется.
Законопроект также разрешает проводить в границах территории объекта культурного наследия работы по благоустройству, установке инженерных сооружений, систем и оборудования, предназначенных для обслуживания объекта, а также работы по строительству подземных линейных объектов, подземных сетей инженерно-технического обеспечения, освоению подземного пространства.
Глава кабмина Дмитрий Медведев на заседании отметил, что предлагаемые меры позволят активнее привлекать частный бизнес к реставрации и ремонту памятников культуры, заниматься благоустройством территории вокруг них.
«Для того чтобы покрасить стены или заменить пол, нужно пройти множество согласительных процедур», – пояснил премьер.
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