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9ноября
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сегодня, 20:57 0

В России предложили смягчить требования для работ на объектах культурного наследия

В России предложили смягчить требования для работ на объектах культурного наследия
Фото: amur.info

Правительство России одобрило законопроект, устраняющий избыточные требования для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как сообщает «Парламентская газета», поправки планируются в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ими, в частности, предусмотрено, что получение от уполномоченного органа полного пакета разрешительных документов – задание на работы, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению, разрешение на проведение работ – потребуется для работ по реставрации и приспособлению памятника как фундаментальных работ по сохранению объекта.

При этом для работ по консервации объекта культурного наследия, противоаварийных работ и работ по ремонту памятника нужно получить только разрешение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия на проведение соответствующих работ.

Также устанавливается, что государственная историко-культурная экспертиза должна проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению его для современного использования. Для консервации, ремонта и противоаварийных работ, при которых объект не будет затрагиваться, разработка проектной документации, ее проведения не потребуется.

Законопроект также разрешает проводить в границах территории объекта культурного наследия работы по благоустройству, установке инженерных сооружений, систем и оборудования, предназначенных для обслуживания объекта, а также работы по строительству подземных линейных объектов, подземных сетей инженерно-технического обеспечения, освоению подземного пространства.

Глава кабмина Дмитрий Медведев на заседании отметил, что предлагаемые меры позволят активнее привлекать частный бизнес к реставрации и ремонту памятников культуры, заниматься благоустройством территории вокруг них.

«Для того чтобы покрасить стены или заменить пол, нужно пройти множество согласительных процедур», – пояснил премьер.

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#история #российская власть #строительство

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