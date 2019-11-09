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В армии устроят дни национальной кухни с блюдами коренных народов Дальнего Востока

В армии устроят дни национальной кухни с блюдами коренных народов Дальнего Востока
Фото: pixabay.com

Питание военнослужащих соединений, частей и организаций Восточного военного округа организовали с учетом особенностей холодного периода. Новинкой меню стала дальневосточная рыба. Также в армии планируют проводить дни национальной кухни с блюдами коренных народов Дальнего Востока

В зимнее меню включили шпик, консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие восполнение энергии в условиях низких температур. Для профилактики простудных заболеваний в рацион также включили репчатый лук и чеснок.

Нововведением текущего года стало использование дальневосточной рыбы – горбуши, кеты и других видов. Также зимой собираются проводить дни национальной кухни, на которых будут готовить блюда коренных народов Дальнего Востока, а также русскую, татарскую и другие кухни.

Энергетическая ценность суточных рационов питания военнослужащих составляет более 4 000 килокалорий. Кроме того, в зимний период для обеспечения занятий на полигонах организовано промежуточное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока.

В столовых военнослужащим предоставлено на выбор не менее двух-трех блюд на каждый прием пищи и пять видов салатов в салат-баре, который организован по принципу шведского стола. Блюда готовятся с учетом пожеланий военнослужащих, которые они сами предлагают через опросы и анкеты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #Дальний Восток

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