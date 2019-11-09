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9ноября
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Минимальное пособие для безработных в 2020 году составит 1 500 рублей

Минимальное пособие для безработных в 2020 году составит 1 500 рублей
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 000 рублей и 1 500 рублей соответственно.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную – в размере 8 000 рублей – для граждан, признанных в установленном порядке безработными», – говорится в постановлении. При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста составит 11 280 рублей.

Ранее в Минтруде сообщили ТАСС, что численность людей предпенсионного возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом до 122 000 человек.

По данным Роструда, в первом квартале 2019 года около 113 000 российских граждан предпенсионного возраста официально числились безработными.

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#жизнь #российская власть

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