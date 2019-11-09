Между Благовещенском и Хэйхэ строят понтонный мост

Между Хэйхэ и Благовещенском возводят пассажирский понтонный мост. Работы начались 5 ноября. По мосту между странами будут курсировать автобусы.

Старт строительству дан управлением речной безопасности Хэйхэ. Его работники следят за ходом строительства и безопасностью установки понтонов, сообщает Biang.ru.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», суда на воздушной подушке начали ходить между Благовещенском и Хэйхэ с 3 ноября.

Как поясняет телевидение Хэйхэ, в настоящее время Амур постепенно замерзает, по реке идет шуга, что привлекает на набережную туристов.

По информации управления речной безопасности провинции Хэйлунцзян, за период навигации 2019 года, который продлился с 13 мая по 4 ноября, грузовая таможня Хэйхэ приняла и отправила в общей сложности 3 308 грузовых судов, грузооборот таможни за этот период составил 498 668 тонн.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к строительству грузового понтонного моста, который соединит китайский и российский берег на уровне грузового порта Благовещенска.