В Амурской области двое борцов и каратист получили звание мастера спорта
В Амурской области три спортсмена получили звание «Мастер спорта России». Прославленный амурский самбист Самвел Казарян получил звание «Мастер спорта международного класса».
Приказом Министерства спорта России от 7 ноября 2019 года звание присвоено Ярославу Молозеву (киокусинкай), Александру Литвиненко (спортивная борьба) и Дмитрию Столыпину (спортивная борьба).
«Министерство по физической культуре и спорту Амурской области поздравляет спортсменов и желает крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин», – сообщается в инстаграм-аккаунте министерства физической культуры и спорта Амурской области.
Просмотров всего: 72