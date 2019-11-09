В Амурской области двое борцов и каратист получили звание мастера спорта

Приказом Министерства спорта России от 7 ноября 2019 года звание присвоено Ярославу Молозеву (киокусинкай), Александру Литвиненко (спортивная борьба) и Дмитрию Столыпину (спортивная борьба).

«Министерство по физической культуре и спорту Амурской области поздравляет спортсменов и желает крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин», – сообщается в инстаграм-аккаунте министерства физической культуры и спорта Амурской области.