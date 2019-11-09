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9ноября
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сегодня, 18:49 5

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Фото: pixabay.com

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет, сообщает РИА Новости.

Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.

В то же время в Российском экологическом операторе (РЭО) считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до 4 %.

По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Dimas

    Dimas
    59 минут назад

    На 4%? Оборжаться ....

    А то что у меня вывозят 4 пакета ежедневно , и 3 из них с воздухом , так как я обязан по нормативу , это не в счет ......

    Вот это я и называю налог на воздух. Раньше когда было несколько компаний , было качественней предоставлена услуга , дешевле и в лесу было чище. Сейчас за город выйдешь, все в кучах мусора

  • DimonS

    DimonS
    26 минут назад

    Ну у нас в поселке на трешку норма мусора 0,5 кубометра в месяц. И кроме меня никто не возмущается.

  • nerro

    nerro
    20 минут назад

    DimonS

    Ну у нас в поселке на трешку норма мусора 0,5 кубометра в месяц. И кроме меня никто не возмущается.



    мусорьте больше, чтоб не обидно было )

  • physic1

    physic1
    18 минут назад

    помню, когда приняли АВТОСТРАХОВАНИЕ и тарифы и тарифы сейчас!!!! Все - для потребителя!!!

  • nerro

    nerro
    14 минут назад

    "Это наша страна, и мы её доим!"

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