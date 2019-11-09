В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет, сообщает РИА Новости.

Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.

В то же время в Российском экологическом операторе (РЭО) считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до 4 %.

По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.