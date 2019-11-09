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9ноября
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сегодня, 18:12 0

Роспотребнадзор рекомендовал еженедельно менять кухонную губку

Роспотребнадзор рекомендовал еженедельно менять кухонную губку
Фото: pixabay.com

Кухонная губка для мытья посуды может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Она может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. Об этом говорится в памятке, опубликованной Роспотребнадзором.

При этом в 77 % исследованных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям. Еще 86 % содержали дрожжи и плесень, а 18 % – стафилококковые бактерии, сообщают «Известия». Отмечается, что зачастую источником распространения инфекции становятся раковины, столешницы, разделочные доски, мусорные ведра и бытовая техника.

Для того чтобы предотвратить появление инфекций, необходимо мыть руки, не ставить продуктовые сумки на стол, очищать холодильник и менять губку раз в неделю, указали в Роспотребнадзоре.

Эксперты Роскачества ранее составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением. В частности, в него вошли курица, яйца и грибы. В ходе мытья этих продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне. Так, в 25 % случаев у людей, которые мыли мясо птицы перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой.

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#жизнь #здоровье

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