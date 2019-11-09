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9ноября
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«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Фото: pixabay.com

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году. В сообщении компании отмечается, что по согласованию с правительством цены на эти билеты вырастут, но останутся ниже уровня себестоимости, так как перевозки на Дальний Восток «несут в себе исключительно социальную значимость».

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов сообщил РИА Новости, что Дмитрий Медведев согласовал «Аэрофлоту» продление плоских тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3 %.

Как сообщает РБК, в 2020 году перевозки по плоским тарифам, когда цена билета не зависит от времени покупки и сезона полета, будут осуществляться авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» между Москвой и городами: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан.

При этом стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» в один конец составит 15 660 рублей, туда-обратно – 26 100 рублей, а на рейсы «России» – 13 770 рублей и 22 950 рублей соответственно. Рейсы по маршруту Москва – Магадан по плоским тарифам будет выполнять только «Россия».

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