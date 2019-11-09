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сегодня, 17:06 10

Денис Лисов, вырвавший дочерей у шведской ювенальной юстиции, вернулся в Хабаровск

Денис Лисов, вырвавший дочерей у шведской ювенальной юстиции, вернулся в Хабаровск
Фото: todaykhv.ru

Денис Лисов, которому удалось вывезти трех дочерей из Швеции, вернулся в Хабаровск. В субботу, 9 ноября, Дениса с дочками Алисой, Серафимой и Софьей встречали в хабаровском аэропорту. Мужчина рассказал журналистам, как собирается устраивать жизнь на родине.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жителю Хабаровска удалось забрать дочерей из приемной семьи и вывезти их из Швеции. С Дальнего Востока семья переехала туда несколько лет назад. Там супругу Лисова госпитализировали с подозрением на шизофрению, а девочек изъяла социальная служба. С правовым статусом у Лисовых тоже не все было в порядке, вид на жительство они так и не получили. В итоге шведская ювенальная юстиция отдала троих детей на воспитание в приемную семью.

Лисову пришлось развестись с супругой, так как ей по шведским законам никогда бы не вернули детей. Он пытался получить вид на жительство, обзавестись жильем и официальной работой. Однако в социальных службах ему намекнули, что вопрос о возвращении ему детей будет решаться, скорее всего, уже после их совершеннолетия. Когда Лисов понял, что детей ему не вернуть, то решился на побег. Он забрал детей у опекунов и на пароме добрался до Польши. В Варшаве он готовился сесть на самолет, но там их задержали – дети уже были объявлены в розыск.

В Швеции против Лисова возбудили уголовное дело и выдали ордер на его арест. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Однако власти Польши после некоторых колебаний все же выпустили Лисова в Россию. Лисов официально не был лишен родительских прав, и это тоже сыграло роль.

Как сообщает издание «Хабаровский край сегодня», в Хабаровске многочисленные родные и друзья встретили Дениса цветами и аплодисментами. Первым делом Денис обнялся со своим отцом, которого не видел много лет. За нашумевшей историей бегства от ювенальной юстиции Швеции многие в Хабаровске на протяжении двух лет следили с замиранием сердца.

«Денис поступил как настоящий мужик. После госпитализации жены социальные службы Швеции по надуманным причинам забрали у него дочек в приемную семью. Мол, Денис работал слишком далеко от дома, за 300 километров, и не справлялся с заботой о семье. Он мог бы бесконечно долго добиваться у европейских чиновников правды, до совершеннолетия дочерей. Поняв это, он просто уехал с ними из Швеции. Был задержан в Польше. Если бы адвокат чуть-чуть опоздал, возможно, этой бы встречи сегодня и не было», – рассказал друг Дениса Андрей Гринев.

«Девочки очень устали от долгого перелета из Москвы, представители социальных служб Хабаровского края вывели их через другой вход, они уже в машине, – рассказал Денис. – Самое страшное позади. Мы дома. Нас тут поддерживают родственники. У меня есть квартира в Хабаровске, но хотелось бы расширить жилищные условия. Все мы являемся гражданами России, но две младшие дочки никогда на родине не были. Будем делать документы. Краевые власти нам обещали помочь со школой, детским садом. Дочки говорят по-русски свободно. Надеюсь быстро найти работу. Здесь до отъезда в Европу я трудился железнодорожником. В Швеции освоил профессию строителя».

До сих пор Денис Лисов в Швеции и в странах Евросоюза числится в розыске за якобы «кражу» собственных дочек. Хотя польский суд официально отказался выдавать отца судебным органам скандинавской страны.

«Дней 10 назад мне Денис позвонил из Польши и сказал: "София тебе хочет что-то сказать". Передал трубку Соне, а она мне сообщила: "Тетя Наташа, мы скоро увидимся". Два года мы места себе не находили, сколько продолжалась эта история. А сейчас просто слезы счастья, что им удалось вырваться из лап ювенальной юстиции Швеции, – рассказала родная сестра оставшейся пока в шведской клинике супруги Дениса Наталья Шастина. – Моя сестра пока остается в Швеции, в больнице. Она в безопасности. Будем думать над ее возвращением домой».

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    клоун

  • дед

    дед
    2 часа назад

    и в чём клоунада? Вы в Швеци бывали?

  • Сара сара

    Сара сара
    2 часа назад

    Молодец, я понимаю что это правда но очень похожа на сказку

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    нет - на форумах был/чувак за 7 лет не нашел официальной работы,забил на вид на жительство,жена пишут получила,2 детей родились там,тоже выходит теперь шведы? а тут мамке крышу подорвало,хз как и кто ее сдал - соседи наверное,полиция повязала и сдала в дурку,т.е недееспособна.На кого детей тогда? на папу у которого ни статуса ни денег? и судя по отношению наплевательскому диаспоры к ним(чем-то заслужили) не смог даже договорится о поручительстве или о приемной семье из своего окружения. Ну клоун он,кто-же еще после такого безалаберного отношения к своей семье

  • дед

    дед
    2 часа назад

    retrogr

    нет - на форумах был/чувак за 7 лет не нашел официальной работы,забил на вид на жительство,жена пишут получила,2 детей родились там,тоже выходит теперь шведы? а тут мамке крышу подорвало,хз как и кто ее сдал - соседи наверное,полиция повязала и сдала в дурку,т.е недееспособна.На кого детей тогда? на папу у которого ни статуса ни денег? и судя по отношению наплевательскому диаспоры к ним(чем-то заслужили) не смог даже договорится о поручительстве или о приемной семье из своего окружения. Ну клоун он,кто-же еще после такого безалаберного отношения к своей семье



    Вы в Шеции не бывали, и как купить бутылку водки не знаете! и в аэропортах сохнущие простыни на галрке не видели

    это компъютерный социализм .....

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    2 часа назад

    Только вернулся, но хотелось бы расширить жилищные условия. Теперь давайте поможем ему площадь квартиры увеличить, пару кредитов на поддержку дадим под минимальный процент. Конечно он молодец!!! А за границу он для чего уезжал? За что боролся, на то и напоролся.... Может это будет другим желающим хорошей жизни уроком. В Россию помогли вернуться, теперь сам, без помощи государства будь Добрый карабкаться, а не плакать какой он несчастный, что всё так получилось.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    вот та-же фигня - налоги не платил,а теперь губер квартирку выделит и кредит под 0% + так накидают стаффа,потом дети подрастут,вернутся на родину и папа подаст на воссоединение семьи))

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Очень мутная история. Странно, что он не позаботился о виде на жительство, хотя, имея члена семьи с постоянным статусом это сделать проще простого. В таких случаях подают на основаниие воссоединение с семьёй. Самый простой путь. Некоторые источники пишут, что он пытался получить статус беженца, но не прокатило. Не пойму, зачем ему это было надо. Получи временный статус на 13 месяцев, разрешение на работу на его основании и работай себе спокойно и живи с семьёй. На счёт помещения жены в клинику, знакомые из Швеции пишут, что раз экстренной положили, значит реально была опасна для окружающих. Люди с лёгкими расстройствами месяцами ждут очереди к специалисту, а тут увезли и положили. А Опеке в данном случае что было с детьми делать? Мать пстхиатрически больная, отец нелегал, неизвестно где находящийся. Тут биологическое отцовства особой роли не играет. Ну и дети, проживание всю жизнь в Швеции, увезенные в Хабаровск... Печально это всё для детей в первую очередь.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Лишь бы дочки потом папу не послали. Вывез из Европы в задницу России

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Бородатый мальчик с хвостиком правильно сказал - Мужиков в России мало...

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