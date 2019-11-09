Денис Лисов, вырвавший дочерей у шведской ювенальной юстиции, вернулся в Хабаровск

Денис Лисов, которому удалось вывезти трех дочерей из Швеции, вернулся в Хабаровск. В субботу, 9 ноября, Дениса с дочками Алисой, Серафимой и Софьей встречали в хабаровском аэропорту. Мужчина рассказал журналистам, как собирается устраивать жизнь на родине.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жителю Хабаровска удалось забрать дочерей из приемной семьи и вывезти их из Швеции. С Дальнего Востока семья переехала туда несколько лет назад. Там супругу Лисова госпитализировали с подозрением на шизофрению, а девочек изъяла социальная служба. С правовым статусом у Лисовых тоже не все было в порядке, вид на жительство они так и не получили. В итоге шведская ювенальная юстиция отдала троих детей на воспитание в приемную семью.

Лисову пришлось развестись с супругой, так как ей по шведским законам никогда бы не вернули детей. Он пытался получить вид на жительство, обзавестись жильем и официальной работой. Однако в социальных службах ему намекнули, что вопрос о возвращении ему детей будет решаться, скорее всего, уже после их совершеннолетия. Когда Лисов понял, что детей ему не вернуть, то решился на побег. Он забрал детей у опекунов и на пароме добрался до Польши. В Варшаве он готовился сесть на самолет, но там их задержали – дети уже были объявлены в розыск.

В Швеции против Лисова возбудили уголовное дело и выдали ордер на его арест. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Однако власти Польши после некоторых колебаний все же выпустили Лисова в Россию. Лисов официально не был лишен родительских прав, и это тоже сыграло роль.

Как сообщает издание «Хабаровский край сегодня», в Хабаровске многочисленные родные и друзья встретили Дениса цветами и аплодисментами. Первым делом Денис обнялся со своим отцом, которого не видел много лет. За нашумевшей историей бегства от ювенальной юстиции Швеции многие в Хабаровске на протяжении двух лет следили с замиранием сердца.

«Денис поступил как настоящий мужик. После госпитализации жены социальные службы Швеции по надуманным причинам забрали у него дочек в приемную семью. Мол, Денис работал слишком далеко от дома, за 300 километров, и не справлялся с заботой о семье. Он мог бы бесконечно долго добиваться у европейских чиновников правды, до совершеннолетия дочерей. Поняв это, он просто уехал с ними из Швеции. Был задержан в Польше. Если бы адвокат чуть-чуть опоздал, возможно, этой бы встречи сегодня и не было», – рассказал друг Дениса Андрей Гринев.

«Девочки очень устали от долгого перелета из Москвы, представители социальных служб Хабаровского края вывели их через другой вход, они уже в машине, – рассказал Денис. – Самое страшное позади. Мы дома. Нас тут поддерживают родственники. У меня есть квартира в Хабаровске, но хотелось бы расширить жилищные условия. Все мы являемся гражданами России, но две младшие дочки никогда на родине не были. Будем делать документы. Краевые власти нам обещали помочь со школой, детским садом. Дочки говорят по-русски свободно. Надеюсь быстро найти работу. Здесь до отъезда в Европу я трудился железнодорожником. В Швеции освоил профессию строителя».

До сих пор Денис Лисов в Швеции и в странах Евросоюза числится в розыске за якобы «кражу» собственных дочек. Хотя польский суд официально отказался выдавать отца судебным органам скандинавской страны.

«Дней 10 назад мне Денис позвонил из Польши и сказал: "София тебе хочет что-то сказать". Передал трубку Соне, а она мне сообщила: "Тетя Наташа, мы скоро увидимся". Два года мы места себе не находили, сколько продолжалась эта история. А сейчас просто слезы счастья, что им удалось вырваться из лап ювенальной юстиции Швеции, – рассказала родная сестра оставшейся пока в шведской клинике супруги Дениса Наталья Шастина. – Моя сестра пока остается в Швеции, в больнице. Она в безопасности. Будем думать над ее возвращением домой».