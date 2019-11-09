Благовещенская епархия объявила сбор средств на храм

На сайте Благовещенской епархии «Благинформ» опубликована информация о сборе средств на строительство храма. «Нашими общими усилиями в Благовещенске скоро появится храм Албазинской иконы Божией Матери», – говорится в обращении православных.

«Церковь будет белокаменной и изящно впишется в сквер, который будет полностью сохранен в своем первозданном виде и станет именоваться Албазинским. Она станет украшением амурской столицы, местом уединения для ее жителей, уютным, гостеприимным для паломников и интересным для туристов», – сообщается «Благинформ».

Местом для строительства станет участок земли, переданный Благовещенской епархии – там, где до 30-х годов прошлого века стоял Шадринский собор, затем построили кинотеатр «Амур».

«Мы не в силах отменить прошлого и предотвратить варварского уничтожения целого монастырского комплекса, который располагался в районе перекрестка улиц Ленина и Чайковского, бывшей Ремесленной площади. Мы не можем восстановить собор Троицы Живоначальной, который был построен купцом Семеном Саввичем Шадриным. Сейчас по ряду причин это невозможно, но мы можем и должны вдохнуть новую жизнь в оставшийся уголок земли, переданный Благовещенской епархии, чтобы он опять работал на благо и культурное возрождение нашего города. В сквере также планируется детская площадка и уголок отдыха для людей всех возрастов», – гласит обращение.

Епархия призывает желающих перечислить средства на строительство храма: «Сумма может быть любой. Каждая копейка будет вложена в благое дело, которое всем миром нам непременно удастся совершить». Способы перевода денежных средств на строительство перечислены на сайте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», изначально в Благовещенске планировали восстановить Свято-Троицкий собор, называемый в народе Шадринским. Проект уже разработали, но строительство требовало огромных затрат; кроме того, оставались нерешенными некоторые вопросы с земельным участком. После на месте Свято-Троицкого собора хотели построить малый храм-часовню. Он должен был стать частью архитектурного комплекса.