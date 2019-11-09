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9ноября
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сегодня, 16:45 6

Благовещенская епархия объявила сбор средств на храм

Благовещенская епархия объявила сбор средств на храм
Фото: blaginform.ru

На сайте Благовещенской епархии «Благинформ» опубликована информация о сборе средств на строительство храма. «Нашими общими усилиями в Благовещенске скоро появится храм Албазинской иконы Божией Матери», – говорится в обращении православных.

«Церковь будет белокаменной и изящно впишется в сквер, который будет полностью сохранен в своем первозданном виде и станет именоваться Албазинским. Она станет украшением амурской столицы, местом уединения для ее жителей, уютным, гостеприимным для паломников и интересным для туристов», – сообщается «Благинформ».

Местом для строительства станет участок земли, переданный Благовещенской епархии – там, где до 30-х годов прошлого века стоял Шадринский собор, затем построили кинотеатр «Амур».

«Мы не в силах отменить прошлого и предотвратить варварского уничтожения целого монастырского комплекса, который располагался в районе перекрестка улиц Ленина и Чайковского, бывшей Ремесленной площади. Мы не можем восстановить собор Троицы Живоначальной, который был построен купцом Семеном Саввичем Шадриным. Сейчас по ряду причин это невозможно, но мы можем и должны вдохнуть новую жизнь в оставшийся уголок земли, переданный Благовещенской епархии, чтобы он опять работал на благо и культурное возрождение нашего города. В сквере также планируется детская площадка и уголок отдыха для людей всех возрастов», – гласит обращение.

Епархия призывает желающих перечислить средства на строительство храма: «Сумма может быть любой. Каждая копейка будет вложена в благое дело, которое всем миром нам непременно удастся совершить». Способы перевода денежных средств на строительство перечислены на сайте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», изначально в Благовещенске планировали восстановить Свято-Троицкий собор, называемый в народе Шадринским. Проект уже разработали, но строительство требовало огромных затрат; кроме того, оставались нерешенными некоторые вопросы с земельным участком. После на месте Свято-Троицкого собора хотели построить малый храм-часовню. Он должен был стать частью архитектурного комплекса.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • тт

    тт
    2 часа назад

    А куда делись пожертвования на этот храм, которые делались ранее?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Если продать тот земельный участок что в селе Новинка вместе с постройками, хорошее благое дело будет и запускать постройку Храма можно...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не люблю я попов

  • full

    full
    44 минуты назад

    Tуман

    Не люблю я попов



    А чо так? Пацанам тоже надо жить. Пока статьи за мозгоклюйство нет, вот и зарабатывают, как могут.

  • nerro

    nerro
    8 минут назад

    Земля отдавалась под Шадринский собор, вот и восстанавливайте там Шадринский собор, сдвинув его на несколько метров от бывшего таксопарка. Или верните землю городу. Там же детский сад построить можно!

  • ay

    ay
    7 минут назад

    nerro

    Земля отдавалась под Шадринский собор, вот и восстанавливайте там Шадринский собор, сдвинув его на несколько метров от бывшего таксопарка. Или отдайте землю городу. Там же детский сад построить можно!



    там хорошо влезет высотка "илитного" желья.

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