Дарья Шерешевская представила родную Зею в телевикторине «Своя игра»

Амурчанка приняла участие в российской телевикторине «Своя игра». Выпуск с участием уроженки города Зея Дарьи Шерешевской показали в субботу, 9 ноября, по телеканалу НТВ. Об участии в программе Дарья рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Дарья, чья девичья фамилия Демченко, родилась в городе Зея, затем жила в Благовещенске и Новосибирске. С 2014 года живет в Москве. Является тренером по тайцзицюань – это один из видов ушу, – призером чемпионата мира и чемпионом Европы по тайцзицюань. В данный момент Дарья находится в отпуске по уходу за ребенком.

«Я поняла, что нужно воспользоваться возможностью поиграть. Потому что потом начнется работа, разъезды. А пока нужно ловить момент. Я всегда хотела принять участие в викторине "Своя игра". Пять лет назад отправляла заявку, но не прошла. В марте текущего года прошла электронный отбор. Для этого нужно было направить заявку по электронному адресу, указанному во время эфира. Получаешь ссылку на вопросы, на них нужно ответить за определенное время. Ответила; пришел положительный ответ. На съемки позвали в сентябре», – рассказывает Дарья.

Первая игра была волнительной, вспоминает Дарья. «Долго думала – от какого города играть? Я из Зеи, жила и работала в Новосибирске и Благовещенске, в Москве с 2014 года живу. Выбрала Зею, потому что надо отдать дань родному городу, где прожита ровно половина жизни. Большинство из того, что я знаю, я знаю с детства. Боялась опозорить Зею, это и было мотивацией», – вспоминает амурчанка.

«Своя игра» требует от игрока внимания, сосредоточенности, хорошей реакции. «Дома на диване кажется, что это все легко – отвечать на вопросы. В качестве игрока приходится рассчитывать стратегию, наблюдать за соперниками, их тактикой, ну и, конечно, быстро реагировать на вопрос», – объясняет Дарья.

Сначала было страшно, потом – просто волнительно. Но справиться Дарье помог опыт участия в спортивных соревнованиях высокого уровня. «Когда выходишь на спортивный ковер, тоже захлестывает волнение, с которым необходимо справиться. И ты уже ничего не слышишь и не видишь, есть только ты и твоя программа. Восприятие всего, что не относится к делу, выключается. Это невероятный драйв, это бодрит! Камера не ощущается, на нее просто не обращаешь внимания. Звучит вопрос, загорается лампочка, нажимаешь кнопку и даешь ответ. Говорят, что хорошие игроки "Своей игры" не знают, как выглядит ведущий, потому что они смотрят на лампочку», – улыбается участница «Своей игры».

Дарья отмечает, что на съемках царит очень теплая атмосфера: «Заботливые редакторы, внимательный ведущий, благожелательно настроенные зрители – что понятно, там же все друг друга знают».

Дарье удалось одержать победу над соперниками Андреем Романчевым и Арсением Шуром. «Было много вопросов для более старшей возрастной категории. Мне страшновато – для меня это слова, а люди этого возраста пережили эти события, что для них является дополнительным плюсом. Финальный вопрос я не поняла. Судорожно вспоминала, из какого молока делается моцарелла, хотя вопрос был совершенно в другом. Моя удача была в том, что соперники ошиблись – Андрей поставил ва-банк, а я его перебила на рубль. Если бы он ответил правильно, его ставка была бы на рубль больше, чем у меня», – объясняет Дарья.

Продолжение «Своей игры» с участием амурчанки покажут в следующую субботу, 16 ноября. «Было много фейлов, но играла уже посмелее. По результату это видно», – намекает Дарья.

Новички в «Своей игре» проходят две игры. Те, кто вышел победителем, играют с более опытными игроками, затем еще две игры с новичками. Победители игр с опытным игроком сразятся с гроссмейстером. Лучшие выходят в финал года. «Сразу скажу – с гроссмейстером я не играла. Тем не менее программа-минимум выполнена. В любом случае, я получила опыт и положительные эмоции», – отмечает участница викторины.

На достигнутом Дарья не останавливается. Она собирается попытать силы в игре «Слабое звено».