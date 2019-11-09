Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость
сегодня, 13:05 0

Стройку стартового комплекса на Восточном накроют 90-метровым шатром

Стройку стартового комплекса на Восточном накроют 90-метровым шатром
Фото: Амур.инфо

Место строительства стартового комплекса на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром, чтобы продолжить строительные работы зимой. Об этом журналистам сообщил директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.

«На стартовом комплексе будет применен шатер 90 метров на 35 метров, куда будут заезжать автомобили, краны, и зимнее бетонирование будет осуществляться совершенно уникальным способом зимой», – цитирует ТАСС Игоря Оленичева.

Шатер начнут возводить в декабре. В данном районе возможны температуры до минус 50 градусов, а бетонирование должно осуществляться круглый год, отметил Оленичев.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые – ранее чувствительные к морозу материалы (например, затвердевающий бетон) просто обматывали брезентом. «На сооружениях и зданиях этого хватало. Но в данном случае у нас речь о целом стартовом столе», – добавили в пресс-службе.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что объекты второй очереди космодрома Восточный – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика около месяца. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.

Просмотров всего: 41

#космодром #строительство

распечатать


Общество

Роскосмос не разочаровался в подрядчике, строящем стартовый стол на Восточном

Экономика 3

Амурский ГХК даст толчок для развития не только области, но и всей страны
Общество 6

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный
Общество

Треть оборудования для запуска «Ангары» с Восточного поступит на космодром до конца года
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь