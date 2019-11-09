Стройку стартового комплекса на Восточном накроют 90-метровым шатром

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Место строительства стартового комплекса на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром, чтобы продолжить строительные работы зимой. Об этом журналистам сообщил директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.

«На стартовом комплексе будет применен шатер 90 метров на 35 метров, куда будут заезжать автомобили, краны, и зимнее бетонирование будет осуществляться совершенно уникальным способом зимой», – цитирует ТАСС Игоря Оленичева.

Шатер начнут возводить в декабре. В данном районе возможны температуры до минус 50 градусов, а бетонирование должно осуществляться круглый год, отметил Оленичев.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые – ранее чувствительные к морозу материалы (например, затвердевающий бетон) просто обматывали брезентом. «На сооружениях и зданиях этого хватало. Но в данном случае у нас речь о целом стартовом столе», – добавили в пресс-службе.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что объекты второй очереди космодрома Восточный – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика около месяца. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.