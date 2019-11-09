Приамурье на съезде «Единой России» представят Александр Синьков и Станислав Мелюков

Фото: amur.er.ru

В пятницу, 8 ноября, в Приамурье состоялась конференция амурского регионального отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие 115 делегатов, среди них – представители местных отделений партии, члены регионального политического совета и региональной контрольной комиссии.

Среди основных вопросов повестки дня – итоги избирательной кампании «Осень 2019», определение задач местным отделениям партии на предстоящий период, ротация состава регионального политического совета и его президиума, избрание делегатов на предстоящий съезд партии, который состоится 23 ноября в Москве.

Мероприятие началось с награждения членов партии, чей вклад в работу партийной организации был отмечен на региональном уровне. Секретарь амурского регионального отделения партии Вячеслав Логинов торжественно вручил грамоты и благодарственные письма членам партии и отметил, что 2019 год был для регионального отделения партии годом больших и малых партийных дел, во главе которых находились однопартийцы.

Анализируя итоги прошедшей избирательной кампании в целом, лидер амурских единороссов подчеркнул, что избирательная кампания была осложнена введением двух ЧС – по масштабному паводку и африканской чуме свиней. Все это значительно повлияло на рост уровня недоверия к органам местного самоуправления и, как правило, неудовлетворительной позиции по отношению к «ЕР». «Итоги избирательной кампании "Осень 2019" в целом отмечаем, как удовлетворительные», – говорится на сайте Amur.er.ru.

Участники конференции провели процедуру ротации членов регионального политсовета. Большинство делегатов поддержали предложенные кандидатуры. В итоге в состав регионального политического совета амурского отделения партии «Единая Россия» включили: секретаря первичного отделения партии № 7 Благовещенска Николая Акимова; секретаря первичного отделения партии № 67 Благовещенска Елену Данилову; секретаря первичного отделения партии № 88 Благовещенска Инну Карловскую; секретаря первичного отделения партии № 24 Благовещенска Людмилу Мурадову; секретаря местного отделения партии Благовещенского района Евгения Седых; секретаря первичного отделения партии № 61 Благовещенска Ирину Суханову.

В рамках конференции также избрали делегатов на очередной съезд партии. По решению участников конференции, представлять Амурскую область на XIX съезде «Единой России» в Москве будут два делегата, показавшие эффективную и результативную работу в течение года. Ими стали: заместитель секретаря регионального отделения партии, секретарь местного отделения партии Благовещенска Александр Синьков и заместитель секретаря регионального отделения партии, секретарь местного отделения партии Белогорска Станислав Мелюков.

По словам Вячеслава Логинова, приоритетом на будущий период для амурского отделения партии станет широкий спектр задач, среди которых: подготовка к предстоящей избирательной кампании 2020 года, упор партийной деятельности на первичное звено – первичное отделение партии, укрепление партийных рядов, сохранение и рост «ядерного и смежного» лояльного электората.

«Новые люди, уверенность и активность настоящих партийцев – это будущее нашей партии», – отметил Вячеслав Логинов.

XIX съезд «Единой России» пройдет 23 ноября в Москве. В рамках работы съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание высшего совета и генерального совета партии и пленарное заседание съезда.