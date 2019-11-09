Проект бюджета ТФОМС обсудили депутаты Амурской области

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Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования обсудили на комитете по социальным вопросам Законодательного собрания Амурской области. На бесплатную медицинскую помощь в следующем году будет направлено 15 миллиардов рублей.

Основную часть доходов бюджета составит субвенция Федерального фонда ОМС, которая по сравнению с 2019 годом увеличится почти на миллиард. Это связано с удорожанием стоимости медицинских услуг и, как следствие, повышением нормативов финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования.

На сегодняшний день в Приамурье в сфере ОМС задействованы 68 медучреждений, из них 13 частных. Право на бесплатную помощь по полису медстрахования имеет 798 601 житель области.

Бюджет регионального фонда расходуется на оплату входящих в программу обязательного медицинского страхования услуг, оказываемых амурчанам на территории Амурской области, а также за ее пределами (по данным специалистов фонда, чаще всего граждане обращаются за помощью в медучреждения Хабаровского края, Москвы и Санкт-Петербурга), на организацию дополнительного профессионального образования медработников, на приобретение нового или ремонт имеющегося медицинского оборудования (последнее осуществляется за счет средств страхового запаса фонда). За 8 месяцев текущего года помощь в больничных стационарах получили 91,5 тысячи жителей области, в том числе высокотехнологичную помощь – 2 тысячи человек. Скорую помощь амурчане вызывали почти 150 тысяч раз, к врачам в поликлиниках обращались в 10 раз чаще.

В первом чтении комитет рассмотрел предлагаемые министерством образования области поправки в закон, регулирующий деятельность комиссий по делам несовершеннолетних в части увеличения срока рассмотрения муниципальными комиссиями поступающих административных материалов с 15 до 30 дней. Необходимость такого решения специалисты объясняют недостаточностью времени для уведомления детей или родителей, в отношении которых составлены протоколы, а также частой их неявкой на заседание комиссии, в связи с чем уведомления приходится отправлять повторно. По мнению министра образования Светланы Яковлевой, увеличение срока даст больше возможностей для педагогического воздействия. Этим же документом предлагается пересмотреть методику финансирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Обе инициативы депутаты поддержали единогласно.

Также в блоке законопроектов первого чтения депутаты обсудили главный финансовый документ области. В 2020 году на социальную сферу будет направлено 33 миллиарда рублей, это 54 % всех расходов регионального бюджета. В рамках этой суммы в том числе планируется строительство двух школ в Свободном и Экимчане и двух детских садов в Екатеринославке и Магдагачах, организация мобильных бригад для доставки пожилых сельчан в медучреждения, увеличение размера компенсаций беременным северянкам на проезд в лечебные учреждения и многое другое.

«В этом году у нас заработали мобильные дома культуры, сцена, аппаратура, все как положено. Но в какой район не приедешь, жители сел постоянно спрашивают про автобусы для передвижения местных творческих коллективов по области. Может быть, небольшие, на 7-8 человек, но дающие возможность вести гастрольную деятельность. Что-то предусмотрено в этом направлении в следующем году?» – поинтересовался у министра финансов председатель комитета Андрей Рудь.

Как пояснила Вера Артемьева, в проекте бюджета предусмотрено приобретение только 5 автоклубов. В дальнейшем, когда станет окончательно понятен объем поддержки из федерального бюджета, финансирование сферы культуры будет увеличено.

Особую заинтересованность у депутатов также вызвала работа мобильных бригад. Как рассказали представители министерства соцзащиты, до конца 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» планируется приобрести 13 автомобилей марки «Газель». На них и будут организованно вывозить граждан старше 65 лет (и входящих в группы риска по повышенной смертности) в районные больницы для прохождения диспансеризации и углубленных скриннингов.

Текст законопроекта в целом комитет одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении на заседании 15 ноября. Ко второму чтению предложил правительству области рассмотреть возможность увеличить финансирование ряда программ и подпрограмм, в частности, предусмотреть средства на капитальный ремонт больниц в Райчихинске и Благовещенске, Тындинском, Зейском и Константиновском районах, областного театра кукол, находящихся в оперативном управлении педагогического и политехнического колледжей.

Всего на заседании комитета было рассмотрено 15 вопросов, сообщает пресс-служба регионального закса.