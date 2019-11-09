После снегопадов дорога в Зейском районе стала экстримом для школьных автобусов

После прошедших снегопадов настоящим экстримом стала дорога от дома и до рабочего места для педагогов Николаевской школы и водителей школьных автобусов. Учителя живут в Зее и каждое утро на них отправляются в Николаевку. Затем автобусы привозят детей в школу из Александровки и Березовки.

По словам пришедших в редакцию издания «Зейские вести сегодня» педагогических работников, каждая поездка (начиная с последних чисел октября) сопряжена с риском попасть в серьезную аварию. Причина тому – состояние дорожного покрытия на подъеме в районе Шипки. Женщины рассказали о ситуации, когда автобус развернуло на середине сопки и только благодаря мастерству водителя автобус не оказался в кювете.

«Из-за того, что автобусы не могут преодолеть подъем, – говорят педагоги, – дети, проживающие в Александровке и Березовке, остаются дома. А нам после завершения рабочего дня приходится заказывать такси, чтобы попасть домой».

Отмечается, что в редакцию издания уже обращались жители Зейского района по поводу состояния шипкинского подъема, они же рассказывали о том, что после прошедшего снегопада школьные автобусы не смогли его преодолеть.

Эта проблема обсуждалась на прошедшем в администрации Зейского района совещании. Принято решение обратиться в ГКУ «Амурупрадор», в ведении которого находится дорога Зея – Поляковский.

«Очевидно, что проблемный участок, по которому осуществляются пассажирские перевозки, нуждается в реконструкции, чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности. Если ГКУ "Амурупрадор" изыскал средства на обустройство автобусной остановки в районе Заречной Слободы, то установка отбойников и регулярная очистка крутого шипкинского подъема – насущная необходимость. По словам очевидцев, там даже не завезена песчано-гравийная смесь, и для того чтобы подсыпать грунт под колеса автобусов, водители были вынуждены ковырять его лопатой на обочине», – подытоживает издание.