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9ноября
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На улицах Благовещенска заметили «призрачного гонщика» (видео)

На улицах Благовещенска заметили «призрачного гонщика» (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик stopham_blg 9 ноября опубликовал видео, снятое в темное время суток в Благовещенске. Ролик запечатлел опасные действия водителя легковушки.

Отмечается, что инцидент был на пересечении улиц Красноармейской и Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что машина, из салона которой велась видеосъемка, проезжала перекресток на разрешающий сигнал светофора. И тут перед ней пронесся легковой автомобиль. Столкновения не произошло.

«Призрачный гонщик», – заметил один из пользователей Инстаграма. Другой констатировал: «Вот и вся культура вождения Благовещенска».

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#происшествия #транспорт

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