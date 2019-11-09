На улицах Благовещенска заметили «призрачного гонщика» (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик stopham_blg 9 ноября опубликовал видео, снятое в темное время суток в Благовещенске. Ролик запечатлел опасные действия водителя легковушки.

Отмечается, что инцидент был на пересечении улиц Красноармейской и Богдана Хмельницкого. На кадрах видно, что машина, из салона которой велась видеосъемка, проезжала перекресток на разрешающий сигнал светофора. И тут перед ней пронесся легковой автомобиль. Столкновения не произошло.

«Призрачный гонщик», – заметил один из пользователей Инстаграма. Другой констатировал: «Вот и вся культура вождения Благовещенска».