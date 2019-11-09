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Константин Эрнст назвал трагической ошибкой переход на цифровое эфирное вещание

Константин Эрнст назвал трагической ошибкой переход на цифровое эфирное вещание
Фото: pixabay.com

Создание в России цифровых эфирных мультиплексов было трагической ошибкой. Эту фазу развития технологий можно было пропустить, чтобы сосредоточиться на технологии 5G. Такое заявление сделал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По словам руководителя Первого канала, внедрение цифрового эфирного вещания могло быть пролоббировано определенными группами влияния. «В итоге мы получили систему, которая даже не может показывать сигналы в качестве HD. А HD – это уже устаревший формат», – цитирует Константина Эрнста сайт News.glavnoe.io.

В Минкомсвязи не считают создание цифровых мультиплексов ошибкой, прокомментировал заместитель главы министерства Алексей Волин. Он отметил, что федеральные телеканалы не заинтересованы в переходе на HD. По его словам, у РТРС есть возможность транслировать телесигнал в HD-качестве и телеканалам была предложена возможность вещания в HD, но они от этого отказались.

Алексей Волин считает, что цифровое эфирное вещание улучшило качество медиапотребления свыше 50 миллионов россиян, что привело к росту конкуренции на медиарынке и «тяжело сказалось на позициях традиционных каналов-лидеров».

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#ТВ #технологии

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