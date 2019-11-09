В ТРЦ «Острова» Благовещенска совершена кража (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, снятое в торгово-развлекательном центре «Острова» в Благовещенске. Ролик запечатлел кражу.

Инстаграм-паблик mreporter_blg пишет, что мужчина украл конфеты на 3 тысячи рублей.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что, действительно, вечером 8 ноября в полицию поступило сообщение по факту кражи. Стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Между тем пользователей Инстаграма удивило то, что мужчина решил украсть именно конфеты. «Стесняюсь спросить, а что в этот момент делал продавец?! Конфеты это хорошо, пусть скажут спасибо, что кассу не тронул...» – высказался один из комментаторов. «Этот вор во всех магазинах орудует, с ним еще несколько человек. Сначала изучают обстановку и действуют, пока никого нет. Либо когда работники отвлечены на других клиентов / работу», – гласит другой комментарий.

Видео: instagram.com/mreporter_blg