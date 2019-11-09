В жестком ДТП в Благовещенске пострадали машины и светофор (фото)

Обновлено: 10:09



Утром 9 ноября в социальных сетях появилась информация о жестком ДТП, которое произошло в Благовещенске. Авария случилась на перекрестке улиц Чайковского и Зейской, ее участниками стали два автомобиля.

Судя по фотографиям с места события, повреждения получил не только транспорт, но и светофор, а также ограждение. ИА «Амур.инфо» стало известно, что в аварии пострадали два человека, их осматривают медики.

«В 07:40 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что произошло ДТП с участием двух автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства происшествия», – прокомментировали агентству в МО МВД России «Благовещенский».

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus, instagram.com/autoroad.blg, instagram.com/blag_dtp