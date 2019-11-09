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сегодня, 09:19 0

В Зее должны благоустроить набережную, решили горожане

В Зее должны благоустроить набережную, решили горожане
Фото: zvportal.ru

4 ноября жители Зеи определялись с территорией, которую нужно облагородить. Горожане высказывали свое мнение, голосуя в ДК «Энергетик» и ДДТ «Ровесник».

На следующий день в администрации Зеи состоялся подсчет голосов, для чего была создана комиссия. Всего в голосовании приняли участие 1 818 человек, и большинство поддержало обустройство городской набережной. За нее отдали голоса 997 человек, что составило 54,8 процента от принявших участие, пишет издание «Зейские вести сегодня».

На втором месте оказался парк 40-летия Победы, за который отдали голоса 362 человека, или 19,9 процента. Семь бюллетеней оказались испорченными: в них люди либо подчеркнули все пункты, либо не указали ни одного.

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#Зея

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