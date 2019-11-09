Приамурье подготовилось к пожароопасному сезону на 70 процентов

Фото: instagram.com/minlesamur

В Амурской области продолжается подготовка населенных пунктов к пожароопасному сезону 2020 года. Общий процент готовности по региону составил 70,3.

Работы завершены в Тынде и Тындинском районе. Большой процент выполнения – в Благовещенске (95,1 %), Белогорске (84,3 %), Зее (82,1 %), Прогрессе (81,2 %), Свободном (78,1 %), Циолковском (77,8 %), Шимановске (75,4 %), Зейском (83,3 %), Серышевском (79,9 %), Октябрьском (78,1 %), Ромненском (76,7 %), Свободненском (76,3 %), Шимановском (73,4 %) районах.

Всего по области обновлено 2 533,9 километра противопожарных полос вокруг населенных пунктов, окошено 6 893 участка, ликвидировано 196 несанкционированных свалок. Также ликвидировали 117 бесхозных строений, сообщается в Инстаграме министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.