В Благовещенске невыплата зарплаты обернулась уголовным делом

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщила прокуратура Амурской области.

Прокуратура Благовещенска провела проверку исполнения трудового законодательства. Установили, что ООО «Золотинка», в нарушение Трудового кодекса РФ, не выплатило зарплату работнику за период с марта по май 2019 года на сумму более 50 тысяч рублей.

Материалы проверки городской прокурор направил в органы предварительного расследования. СО по Благовещенску следственного управления СКР по Амурской области, рассмотрев материалы проверки, возбудил в отношении руководителя «Золотинки» уголовное дело. В данном случае речь идет о преступлении по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой областного центра.