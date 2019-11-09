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9ноября
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Амурские лыжники приняли участие в «Гонке сильнейших» в Якутии

Амурские лыжники приняли участие в «Гонке сильнейших» в Якутии
Фото: instagram.com/minsport28

Лыжники из Амурской области открыли сезон трехнедельными учебно-тренировочными сборами в городе Алдан. Для многих спортсменов это стало традицией. В команде оказались и те, кто попал в Якутию впервые.

В течение трех недель лыжники тренировались под руководством Юрия Обедина. Занятия строили по индивидуальной программе, согласно возможностям и задачам, поставленным перед каждым из спортсменов.

График у сборной был плотный – три тренировки ежедневно, включая зарядку. А у биатлониста Ярослава Кузнецова, который также проходил сборы, помимо лыжной подготовки была еще и стрелковая. Ей руководил заслуженный тренер России Альберт Сафаров. Сейчас Ярослав готовится к крупнейшему в стране детскому состязанию по биатлону – «Кубку Анны Богалий Skimir», которое пройдет в несколько этапов в течение сезона.

По завершении трехнедельных сборов амурчане приняли участие в главных соревнованиях Якутии – «Гонке сильнейших». Их соперниками стали спортсмены Республики Саха, Приморского и Хабаровского краев. В итоге двое амурских лыжников – Мария Гришунина и Анастасия Михайлова вошли в десятку лучших в своих группах. А Ярослав Кузнецов стал третьим в возрастной категории 2006-2007 годов рождения, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#Дальний Восток #спорт

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