Гороскоп на 9 ноября: у Скорпионов избыток энергии, а Раки будут испытывать недопонимание

Восход Солнца: 07:32

Заход Солнца: 16:54

Солнце в Скорпионе.

Овен. Напряженный день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Звезды предупреждают, что период испытаний для Вас еще не закончился. Вероятна поддержка и понимание людей, которых Овны не считали своими союзниками. Вторую половину дня лучше провести вне дома.

Телец. В первой половине дня вероятно продолжение негативных тенденций прошледшей недели. Конфликты или недоразумения отнимут часть нервной энергии, однако все должно сложиться удачно. Звезды предполагают получение значительной прибыли. Если Вы проявите активность и не упустите свой шанс, то сможете пополнить свой бюджет и некоторое время не беспокоиться о деньгах. Возможно, во второй половине дня Вам придется заняться незапланированными делами. Однако они не потребуют много усилий с вашей стороны.

Близнецы. Критический день. Возможны душевная неуравновешенность, нервные перегрузки. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Избегайте споров, острых дискуссий. Следите за своими словами. Смелые и неординарные решения смогут прорвать круг накопившихся проблем. Полноценный отдых вы сможете получить, занявшись любимым делом или общаясь с детьми.

Рак. Вероятно, сегодня будет тяжело даваться общение с деловыми партнерами или родственниками. Возможно непонимание, ссоры, вплоть до разрыва всяческих отношений, обиды, разочарования. Рекомендуется смирить проявление чувств, проявить больше выдержки и самообладания. Финансовое положение находится в крайне неустойчивом положении: реальность не соответствует вашему о ней представлению: слишком отличается настоящее финансовое положение от вашей субъективной оценки.

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Лев. Противоречивый день, несущий как положительные, таки отрицательные тенденции. Полученную прибыль поглотят непредвиденные траты. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам – возможны самые тягостные последствия.

Дева. День несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Риск, легкомысленное отношение к делу могут значительно затруднить достижение поставленных целей. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, Вам следует занять выжидательную позицию.

Весы. В проявлении романтических чувств следует быть осмотрительными, даже немного жесткими и расчетливыми – это позволит Вам лучше разглядеть предмет своего внимания и оградит от возможных неприятностей в отношениях. Вероятны козни недоброжелателей или обида в общении с лицами противоположного пола. Звезды рекомендуют проявить больше самообладания и выдержки.

Скорпион. Избыток внутренней энергии может сбить Вас с выбранного пути, а желание добиться признания и доказать, что вы лучше, чем кажется, может привести к нервному срыву или ссоре с близким человеком. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями или начальством. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем обычно.

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Стрелец. Сложный, противоречивый день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: Вас ждет обман или разочарование. Семейные проблемы повлекут за собой дополнительные расходы.

Козерог. Постарайтесь провести этот день дома. Уделите внимание близким людям, детям, родственникам. День не слишком удачен для любовных отношений. Вы рискуете до такой степени обострить ситуацию, что смягчить ее уже не удастся. Финансовое положение нисколько не изменится. Не стоит бессмысленно рисковать и заниматься коммерцией. Смена настроения или легкомыслие помешает вам справиться с самыми обыденными задачами.

Водолей. Не исключено, что работа или служебные обязанности потребуют от Вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности даже в субботу. Вероятно, Вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Просчеты и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные взыскания от начальства. Сон свершится, если утром будет пасмурная погода.

Рыбы. Проблемы в финансовых вопросах временно отступят, однако звезды указывают, что скоро Вам предстоят крупные траты: родственники или друзья попросят вас о помощи. Не отказывайте – это вызовет заметную трещину в ваших отношениях, но и не откладывайте дело в долгий ящик.

Астролог: Вальдемар Небоходцев