В Москве открыли «Дальневосточный экспресс» с вагоном Амурской области (фото)

В Москве открыли брендированный поезд Московского метрополитена «Дальневосточный экспресс–2019». Он состоит из 10 вагонов, каждый посвящен одному из регионов ДФО, в том числе Амурской области. Один вагон совмещает в себе сразу два региона – это Хабаровский край и Еврейская АО.

В каждом вагоне нанесены наружное и внутреннее брендирование. Снаружи вагоны украшены яркими фотоколлажами основных символов дальневосточных регионов, поверх которых написано название региона. Внутри произведено брендирование стен, дверных групп и переходных зон.

В вагонах представлена интересная информация о регионах: исторические факты, заметки о туристических достопримечательностях, справки о гастрономических особенностях, сведения о крупных инвестиционных проектах. В каждом вагоне представлена зона дальневосточного гектара.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, особенностью «Дальневосточного экспресса-2019» является непрерывная призовая викторина, которая будет продолжаться все время движения состава. У пассажиров будет возможность участвовать в интерактивной викторине и выигрывать призы.

В вагоне Амурской области представлены город Благовещенск, космодром Восточный, гидроэнергетика, Триумфальная арка, Албазинский острог, БАМ, китайский лимонник, амурский журавль, амурозавр, амурский лесной кот, Зейский и Норский заповедники, лотосы и река Амур. Также в вагоне разместили баннер «Работа на Дальнем Востоке», на котором представлены навигатор профессий и база вакансий.

«Благодаря реализации в Амурской области крупнейших не только в масштабе России, но и мира инвестиционных проектов, сейчас в Приамурье доступны более 2 тысяч вакансий. Для них свободны более 10,5 тысячи рабочих мест с достойной заработной платой. Наличие интересной работы и хорошего заработка может стать решающим доводом для переезда к нам на постоянное место жительства многих людей», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Специальный поезд Московского метрополитена «Дальневосточный экспресс» третий год подряд выходит на линию в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока». Как и в прошлом году, состав будет курсировать по Кольцевой ветке метро. Акция продлится 6 месяцев.

Фото: amurobl.ru