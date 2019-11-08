Детская и хоккейная площадки, ремонт ДК: в Приамурье реализуют проекты по поддержке инициатив

В селах Амурской области продолжают реализовать проекты по поддержке местных инициатив. Так, в селе Белоярово Мазановского района амурчане предложили отремонтировать крышу местного дома культуры в рамках инициативного бюджетирования.

В здании, где находятся почта, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт, заменили кровлю с шифера на металлическое покрытие. Стоил этот проект около 900 тысяч рублей.

Многофункциональную детскую площадку в селе Николаевка Тамбовского района построили впервые. До этого ребята играли на территории школы и военного городка, где было несколько качелей и тренажеров. Теперь как малыши, так и взрослые смогут найти себе занятие на новой игровой площадке.

Раньше здесь была только хоккейная коробка и пара тренажеров, теперь к ним добавились площадка для стрит-баскета, турники для воркаута, беседка, карусели, две песочницы, игровой комплекс и урны. Все это обошлось более чем в 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Благодаря инициативному бюджетированию в селе Украинка Серышевского района открыли хоккейную площадку. Выйти на лед местные жители смогут уже этой зимой. Стоимость проекта – более 1 миллиона рублей.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан, направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территории своих населенных пунктов. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей.

Фото: amurobl.ru