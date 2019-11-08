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8ноября
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сегодня, 19:11 0

Новый детский сад в микрорайоне Благовещенска примет детей в январе

Новый детский сад в микрорайоне Благовещенска примет детей в январе
Фото: instagram.com/blaga_hot

Администрация Благовещенска рассказала о том, как продвигаются работы в новом детском саду в микрорайоне. Предполагается, что он примет детей в январе 2020 года. Информация об этом появилась в Инстаграме мэрии.

Власти отмечают, что работы на объекте скоро завершатся. Одновременно несколькими бригадами ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство участков и установка малых архитектурных форм. Уже поступила мебель.

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#дети #городская власть

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