Новый детский сад в микрорайоне Благовещенска примет детей в январе
Администрация Благовещенска рассказала о том, как продвигаются работы в новом детском саду в микрорайоне. Предполагается, что он примет детей в январе 2020 года. Информация об этом появилась в Инстаграме мэрии.
Власти отмечают, что работы на объекте скоро завершатся. Одновременно несколькими бригадами ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство участков и установка малых архитектурных форм. Уже поступила мебель.
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