Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджоге домов
Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии Ивана Шнайдера подозревают в поджоге домов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По версии правоохранителей, Шнайдер пытался проверить готовность своих подчиненных к нештатным ситуациям. Он поджег пять домов, гараж и несколько сараев.
Начальник ОИиОС МВД по Республике Хакасия Сергей Кузнецов сообщил телеканалу, что в настоящее время расследуется уголовное дело. По его словам, в период с 30 августа по 28 октября подозреваемый совершил пять поджогов. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.
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