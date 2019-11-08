Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджоге домов

По версии правоохранителей, Шнайдер пытался проверить готовность своих подчиненных к нештатным ситуациям. Он поджег пять домов, гараж и несколько сараев.

Начальник ОИиОС МВД по Республике Хакасия Сергей Кузнецов сообщил телеканалу, что в настоящее время расследуется уголовное дело. По его словам, в период с 30 августа по 28 октября подозреваемый совершил пять поджогов. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.