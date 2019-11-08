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сегодня, 18:58 2

Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджоге домов

Начальника пожарной части в Хакасии заподозрили в поджоге домов
Фото: pixabay.com

Начальника пожарной части села Балыкса в Хакасии Ивана Шнайдера подозревают в поджоге домов. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По версии правоохранителей, Шнайдер пытался проверить готовность своих подчиненных к нештатным ситуациям. Он поджег пять домов, гараж и несколько сараев.

Начальник ОИиОС МВД по Республике Хакасия Сергей Кузнецов сообщил телеканалу, что в настоящее время расследуется уголовное дело. По его словам, в период с 30 августа по 28 октября подозреваемый совершил пять поджогов. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    46 минут назад

    Наверное по договоренности с хозяевами поджигал старые халупы. Которые были застрахованы от пожара.

  • холостяк

    холостяк
    32 минуты назад

    Операция Ы и другие приключения Шурика?

    Что может нас спасти от ревизии? - Простите, не нас, а вас.

    От ревизии нас может спасти только кража.

    Со взломом или без? - Естественно со взломом!

    Статья 89 пункт 2. До шести лет. Не пойдет!

    Ведь кражи не будет!

    Все уже украдено до нас!

    Это ведь сущие пустяки, вам нужно только инсценировать кражу.

    Вам надо взломать замок, оставить следы выноса товара, и спокойно удалиться, ничего не взяв!

    Так вы усвоили наконец?

    Не волнуйтесь, товарищ директор, народ хочет разобраться, что к чему.

    Это естественно.- Законно.

    Дело для нас новое, не освоенное.

    Точно, не освоенное.

    Скажите, пожалуйста, а вот это м... мероприятие... Или, как бы лучше сказать, операция...

    Операция "Ы"!!!

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