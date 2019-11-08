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8ноября
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сегодня, 18:50 1

В благовещенский СИЗО купили оборудование за 260 тысяч рублей

В благовещенский СИЗО купили оборудование за 260 тысяч рублей
Фото: 28.fsin.su

В стоматологическом кабинете следственного изолятора № 1, расположенного в Благовещенске, установили новое оборудование. Туда приобрели современную стоматологическую установку стоимостью более 260 тысяч рублей.

Комплект обновленного оборудования включает в себя стоматологическое кресло, рабочее место врача и осветительную систему. Современная специализированная техника удобнее в работе и позволяет врачу принять большее количество пациентов. Стоматологический кабинет, в котором оказываются все виды лечения зубов в соответствии со стандартами предоставления медпомощи, кроме протезирования, ежедневно посещают более десяти осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области, результатом приобретения нового оборудования является повышение доступности и качества оказания медпомощи лицам, заключенным под стражу, и осужденным.

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#здоровье #технологии

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    46 минут назад

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