Роскосмос не разочаровался в подрядчике, строящем стартовый стол на Восточном

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Госкорпорация «Роскосмос» пока не разочаровалась в подрядчике, который выполняет работы по строительству второй очереди Восточного. Сейчас претензий нет, сообщил начальник организационно-административного отдела филиала Роскосмоса на Восточном Константин Насуленко.

Нынешний подрядчик строительства второй очереди космодрома – Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» – ранее подвергался критике со стороны Счетной палаты РФ и вице-премьера Юрия Борисова.

«Пока разочарований в подрядчике нет. Все идет по графику», – цитирует ТАСС ответ Насуленко на вопрос, выполняет ли подрядчик работы в срок и качественно.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял президента РФ Владимира Путина, который посетил строительную площадку второй очереди космодрома, что отклонения по срокам возведения объектов нет, более того – по ряду объектов есть небольшое опережение.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что объекты второй очереди – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика около месяца. Позднее Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца. Сейчас заливка бетона на строящейся стартовой площадке Восточного под «Ангару» подходит к нулевому уровню, уточнял Рогозин.