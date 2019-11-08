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сегодня, 17:38 0

В благовещенском «Флагмане» снова эвакуируют людей

В благовещенском «Флагмане» снова эвакуируют людей
Фото: кадр видео

Вечером 8 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили об эвакуации людей из торгового центра «Флагман» в Благовещенске. Информацию подтверждают городские власти.

В Инстаграме администрации областного центра сказано: в 17:00 поступило сообщение о том, что «заминирован» гипермаркет «Самбери», расположенный в ТЦ «Флагман» . Оперативные службы выехали на место инцидента.

«Флагман» уже неоднократно эвакуировали. В частности, это происходило 18 и 19 октября.

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#происшествия #торговля

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