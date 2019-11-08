Сотрудница полиции Благовещенска, спасшая девушку, получила звание подполковника

В пятницу, 8 ноября, в областной филармонии состоялся торжественный концерт. Начальник УМВД РФ по Амурской области Николай Аксенов отметил заслуги Татьяны Мурышевой наградой. Она получила очередное звание – подполковник полиции.

Татьяна Александровна несет службу с 1995 года. В милицию она пошла по стопам мамы, которая является подполковником внутренней службы. В день, когда Татьяна получила звание подполковника, она вспомнила события 3 июля 2019 года. «Шла в магазин, услышала крики о помощи. Не могла пройти мимо, потому что там была девушка, которую мужчина избивал. В тот момент страшно не было. Сразу побежала, начала кричать. Он убежал, но потом вернулся. Пришлось его преследовать. Поймать его не удалось, мужчина оказался быстрым. Но я запомнила его лицо и подробно описала в дежурной части, благодаря чему его обнаружили и задержали», – рассказала Татьяна Мурышева.

В холле филармонии представили выставку детских рисунков, посвященных работе полицейских.

Перед праздничным концертом Николай Аксенов вручил награды победителям детских конкурсов на лучший рисунок и лучшее сочинение на тему «Полиция глазами детей». Награды получили также взрослые победители творческих конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово». В конкурсах принимали участие жители населенных пунктов Амурской области. Самой юной конкурсантке всего четыре года. Это Кира Столбунова, вместе со своим братом Владиславом трудившаяся над художественной работой для конкурса «Мои родители работают в полиции».

Накануне Николай Аксенов, начальник управления по работе с личным составом УМВД Алексей Переверзев и председатель областного совета ветеранов Нина Сукач навестили участников Великой Отечественной войны и ветеранов ОВД – Геннадия Комиссарова, Леонида Бритвича, Ивана Усяева и Павла Капустянского.

Начальник УМВД поздравил ветеранов с наступающим профессиональным праздником, пожелал им здоровья, долгих лет жизни, благополучия и вручил подарки. Работа с ветеранами ведется постоянно, но в преддверии праздника им особое внимание. Ветераны всегда очень трепетно относятся к подобным визитам, отмечают полицейские.

Профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября. В этот день в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции.