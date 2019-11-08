Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене

Летом 2018 года артист Владимир Кузьмин объявил о разводе Екатериной Трофимовой. Неофициально считалось, что причиной этому новая любовь исполнителя – яхтсменка Светлана Карпухина.

8 ноября стало известно, что Владимир Кузьмин все же вернулся к экс-супруге, а причиной их расставания стала вовсе не новая женщина исполнителя.

Екатерина, которая прожила с Кузьминым 17 лет в законном браке, приняла неверного супруга назад. Она уверяет, что не держит на него обиду. «Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», – призналась Трофимова.

Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.

«Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были вместе в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получалось у нас расстаться», – подчеркнула Екатерина в разговоре с «Комсомольской правдой».

В начале 2019 года брат 64-летнего певца заявлял, что Владимир оформил официальный брак с Карпухиной. «Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались», – рассказывал тогда Александр. Жена исполнителя опровергла эту информацию: «Он не был женат на Светлане».

К слову, Екатерина и Владимир Борисович уже давно подумывали о воссоединении, правда, никто из них не решался сделать первый шаг. Возможно, оба боялись повторить прежние ошибки. «Нельзя сказать, кто первый. Мы давно это обсуждали, решали, присматривались друг к другу: сможем-не сможем...» – конкретизировала Трофимова.

Также она отметила, что в период расставания с Кузьминым, который длился около полутора лет, посещала некоторые из концертов экс-супруга. Женщина продолжала поддерживать связь с детьми артиста.

«Я, наверное, сейчас не готова все проанализировать и объяснить. После развода мы продолжали плотно общаться с его детьми. И я путешествовала с его дочкой Соней», – заключила Екатерина.