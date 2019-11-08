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8ноября
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сегодня, 17:28 0

В Благовещенске делают комфортный тротуар на улице Ломоносова

В Благовещенске делают комфортный тротуар на улице Ломоносова
Фото: admblag.ru

В настоящее время в Благовещенске ведется обустройство тротуара на улице Ломоносова от Богдана Хмельницкого по направлению к Пионерской. Если до местного магазина пешеходная зона выполнена в асфальтном покрытии, то участок после торговой точки нуждался в благоустройстве.

На это обратила внимание дорожников мэр города Валентина Калита в рамках выездного совещания в конце октября и дала поручение обустроить этот участок пешеходной зоны, так как в данном квартале расположены социально значимые объекты: детский сад № 5, школа № 27 и отделение «Почты России».

Сейчас часть работ уже выполнена – установлен бордюрный камень, отсыпано основание на всем протяжении, ведется укладка тротуарной плитки двух цветов. Здесь будет обустроено порядка 300 метров пешеходной зоны шириной 2,7 метра, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В рамках текущей ремонтной кампании в областном центре работы по благоустройству пешеходных зон были проведены более чем на 40 участках городских улиц, набережной реки Амур, общественных и дворовых территориях. Например, на улице Богдана Хмельницкого работы охватили 10 кварталов: от Зейской до Пролетарской.

Всего в столице Приамурья было обустроено более 30 километров новых тротуаров.

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#городская власть #работа

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