Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

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Из всех врачебных специальностей больше всего за год врачей сократилось на скорых, а за восемь лет их стало меньше на треть. Минздрав объясняет уменьшение их числа перераспределением и общим сокращением числа вызовов.

Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека. Число фельдшеров скорой помощи одновременно выросло на 370 человек. Среди лидеров по сокращению врачей скорой — более чем на 20 % за год — Тульская область и Чечня. Так, если на конец 2017 года в Тульской области на скорой работали 63 врача, на конец 2018-го их осталось 48, количество фельдшеров скорой сократилось на 69 человек, до 818, пишет РБК.

За восемь лет с 2011 года (самые ранние доступные данные Минздрава) число врачей скорой помощи в России снизилось с 16 025 до 11 078 на конец 2018-го. В некоторых регионах сокращение было более чем двухкратным — это Карачаево-Черкесия, Челябинская, Рязанская, Томская, Тюменская, Саратовская и Ивановская области. К примеру, в Тюменской области в 2011 году на скорой работали 413 врачей, а в 2018 году — 78.

В пресс-службе Минздрава сокращение числа врачей на скорой объяснили их перераспределением в организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. «Кроме того, число вызовов скорой медицинской помощи сократилось на 9,4 % в период с 2011 (330,4 вызова на 1 тысячу населения) до 2018 год (299,5 вызова на 1 тысячу населения)», — говорится в ответе Минздрава РБК. В министерстве уточнили, что «с целью сокращения времени доставки пациентов в стационар» было увеличено число фельдшерских бригад скорой.

Статистики по количеству фельдшеров за 2011 год нет. За прошедший год число фельдшеров скорой увеличилось на 0,5 %, до 71 433 специалистов. Самый большой рост за год — в Ульяновской области (в два раза, до 760 человек) и в Еврейской автономной области (в восемь раз, до 94 человек).

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отмечает, что в России повсеместно существует проблема укомплектованности бригад скорой помощи. «Сейчас существует две категории бригад: общепрофильные и специализированные бригады, где должны быть врач-реаниматолог, анестезист, санитары психиатрической бригады и другие профильные врачи. Массово сейчас страдают именно специализированные бригады, где-то их нет вообще, где-то они не заполнены врачами. Ситуация складывается таким образом, что врачи с большим стажем просто уходят на пенсию, а новых не появляется», — сказал РБК Коновал.

В российских больницах и поликлиниках за год стало на 519 меньше хирургов, на 483 — акушеров-гинекологов и на 365 — стоматологов-терапевтов. Сокращения хирургов прошли в 66 регионах, гинекологов — в 67 регионах. Так, в Ингушетии на начало 2017 года в государственных больницах и поликлиниках работали 213 гинекологов, а к началу 2019 года — 166. В Самарской области — число врачей этой специальности уменьшилось на 36, в Башкирии — на 30. Самое значительное (более чем на 10 %) сокращение числа хирургов фиксируется в Республике Алтай, Северной Осетии, Псковской и Костромской областях. Москва лидирует по сокращению числа стоматологов-ортопедов. За прошлый год их стало меньше на 7 %.

По данным Минздрава, регион, где в 2018 году произошло самое большое сокращение врачебного персонала, – Чукотка. Врачей многих популярных специальностей в регионе нет: там не работает ни одного гастроэнтеролога, психотерапевта, аллерголога, нефролога, ревматолога, а также нет ни одного судебно-психиатрического эксперта и ортодонта. В 2018 году уволились единственные бактериолог и врач лечебно-физической культуры (ЛФК), а также шесть из 38 терапевтов, два из 26 гинекологов и два стоматолога. При этом на Чукотке на каждые 10 тысяч жителей приходится 65,5 врача — это почти в два раза больше среднего по России.

Число ставок в Чукотской окружной больнице в 2018 году выросло почти на треть — с 1,3 тысячи до 1,7 тысячи, свидетельствует бухгалтерская отчетность учреждения. Средняя зарплата в больнице — 93,7 тысячи рублей, но это меньше средней зарплаты по региону (по данным Росстата, на конец 2018-го она составляла 98,9 тысячи рублей). В медицинских учреждениях округа в среднем зарплаты за год выросли примерно на 22 тысячи рублей.

В Республике Алтай, занявшей второе место по уровню сокращений, за год врачей стало меньше на 4,4 %. Зарплаты в крупнейших медицинских учреждениях Алтая значительно ниже средних по региону, свидетельствует их бухгалтерская отчетность. Так, в штате Онгудайской районной больницы 375 человек, средняя зарплата в 2018 году там составила 26,6 тысячи рублей. В Усть-Коксинской районной больнице на конец 2018 года было 367 штатных единиц, средняя зарплата там составляла 18,2 тысячи рублей. Средняя зарплата в республике в 2018 году составляла 31 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Как пояснил РБК и.о. министра здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин, «изменения в численности медицинских работников связаны с их оттоком в районы Крайнего Севера (Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский округ, Сахалинская область), Московскую область, Санкт-Петербург в связи с высоким уровнем заработной платы, выплатой «подъемных», предоставлением служебного жилья в вышеуказанных регионах». «Средний уровень зарплаты, к примеру, в районах Крайнего Севера — 150-200 тысяч рублей. В связи с высокой дотационностью республиканского бюджета Алтай не может конкурировать с регионами Крайнего Севера, Москвой, Санкт-Петербургом по уровню заработной платы, размерам социальных выплат медицинским работникам», — добавил он.

Статистика Минздрава показывает, что в России в 2018 году сократилось число медсестер – на 11,7 тысячи человек (на 1,3 %) — и сотрудников регистратуры — на 23,7 тысячи человек. Последних стало меньше почти во всех регионах России, кроме Камчатки, Липецкой, Смоленской, Рязанской областей и Бурятии. Треть сокращенных медсестер работали в медучреждениях Поволжья — 4 тысячи человек.

«Внедрение информационных технологий позволяет модернизировать работу регистраторов. Данная категория должностей в 2018 году отнесена к разным группам должностей — среднего медицинского персонала и прочих должностей», — пояснили в пресс-службе Минздрава. С чем связано сокращение медсестер, в министерстве не пояснили.

Согласно утвержденным целевым показателям госпрограммы «Развитие здравоохранения», соотношение высшего и среднего медицинского персонала к 2020 году должно было достигнуть 1:3, к 2019 году — 1:2,9. Сейчас соотношение 1:2,9 не соблюдается в 73 регионах. К примеру, в Курганской и Еврейской автономной областях перекос в сторону среднего медицинского персонала, но в большинстве регионов официальная статистика фиксирует нехватку среднего медперсонала. Наиболее остро она ощущаются в Москве и Петербурге, где на двух врачей приходится три средних медицинских сотрудника.

Сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов считает, что резкое сокращение медсестер произошло скорее «на бумаге», чем фактически. «Сокращение количества медсестер обусловлено их переводом на более низкооплачиваемую должность, к примеру, часто практикуется перевод на должность уборщицы с сохранением ее обязанностей. Но в статистике это отображается как количественное сокращение персонала», — считает Юсуфов.

Всего за последние восемь лет общее число врачей в России уменьшилось на 6 %. Сильнее всего сокращения коснулись врачей самых массовых специальностей: терапевтов (17 %), педиатров (11 %), акушеров-гинекологов (7 %), хирургов (19 %), стоматологов-терапевтов (16 %) и врачей клинической лабораторной диагностики (11 %). Из десяти самых массовых врачебных специальностей выросло число специалистов, работающих в государственной системе, только по трем специальностям: врачей УЗИ стало больше на 25 %, рентгенологов — на 10 %, анестезиологов — на 9 %.

Уменьшение числа гинекологов и стоматологов в Минздраве объяснили развитием частно-государственного партнерства.

Самые значительные сокращения врачебного персонала — в Москве и Томской области (на 24 % в каждом регионе), в Забайкалье (на 20 %), в Ярославской области (18 %) и в Ивановской области (17 %).

В департаменте здравоохранения Томской области пояснили, что значительное ухудшение обеспеченности врачами за восемь лет связано с тем, что в статистике перестали учитываться врачи Роспотребнадзора, Росздравнадзора, образовательных организаций и Федерального медико-биологического агентства. «Недостаток врачей имеется по следующим должностям: участковый терапевт, онколог, оториноларинголог, психиатр, психиатр-нарколог, фтизиатр, хирург, врач-статистик, патологоанатом, судмедэксперт, анестезиолог-реаниматолог», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.