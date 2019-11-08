Лес в Приамурье восстановили почти на 30 тысячах гектаров

В 2019 году сотрудники лесхозов Амурской области выполнили лесовосстановительные работы на 29 300 гектарах. В том числе искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев, выращенных в питомниках) провели на 3 300 гектаров, естественное (сохранение при заготовке древесины жизнеспособных молодых деревьев, минерализации поверхности почвы) – на 26 000 гектарах.

План посадок лесных культур и мероприятия по естественному возобновлению были выполнены на 100 %.

Кроме того, полностью завершена подготовка почвы под посадку культур в будущем 2020 году: на запланированных 2 950 гектарах проведена нарезка борозд.

В 2019 году, согласно намеченному плану, на площади 5 280 гектаров планировалось провести агротехнический уход. По факту, мероприятия выполнены на 4 448,3 гектара, что составило 84 %. На оставшихся 831,7 гектара работы пройдут зимой. Сотрудники Благовещенского, Зейского, Завитинского, Магдагачинского, Свободненского лесхозов при помощи катков-осветлителей междурядья посадок очистят от древесной растительности. Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, катки, участвующих в агроуходе, были приобретены в этом году в рамках национального проекта «Экология».

На территории области функционирует 10 временных лесных питомников, общая площадь которых составляет 66,05 гектара. В лесных питомниках в течение лесокультурного сезона проводилась предпосевная обработка почвы и посевного материала. В этом году, согласно плану, необходимо было засеять 11 гектаров. По факту, работы проведены на площади 11,6 гектара. На этой площади было посеяно 1 675,5 килограмма семян деревьев.

Сейчас заканчивается подготовка лесных питомников к зимнему периоду.